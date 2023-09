El verdadero motivo por el que Daniel Radcliffe casi rechaza protagonizar 'Harry Potter y la piedra filosofal': "Le perturbaría demasiado"

Independientemente de cómo salga la serie de 'Harry Potter', es indudable que uno de los principales escollos que tendrá que superar es el icónico reparto de la saga cinematográfica. No obstante, Daniel Radcliffe estuvo a punto de no interpretar a Harry porque sus padres no querían.

El niño que (casi no) vivió

Durante el proceso de casting de la primera película de 'Harry Potter', Daniel Radcliffe fue uno de los candidatos favoritos desde el principio. Según relató, el director lo tenía en el punto de mira para interpretar al mago creado por J.K. Rowling pero a sus padres no les convenció la propuesta:

Chris Columbus había visto 'David Copperfield' y dijo: "Quiero hacerle una audición a este chico". Se lo dijeron a mis padres en el momento en que el trato era firmar para hacer seis películas y rodarlas en Los Ángeles. A lo que sencillamente mi madre y mi padre contestaron: "Eso perturbaría demasiado su vida. No va a pasar".

Para intentar que cambiaran de opinión, Columbus modificó el contrato reduciendo la duración del rodaje y desplazándolo al Reino Unido:

Yo no sabía nada de eso. Tres o cuatro meses después, el contrato había cambiado y ahora serían dos películas, ambas rodadas en Inglaterra. Así que dijeron: "Vale, dejaremos que se presente al casting". Y a partir de ahí empezó todo.

Debieron de quedar muy contentos con el resultado porque finalmente el actor apareció en las siete películas de la saga. Por su parte, Radcliffe se siente muy agradecido por las oportunidades laborales que le abrió el personaje, aunque no tanto con el tema de la fama: "El famoseo es horrible, la verdad. Una cosa espantosa e infame".

