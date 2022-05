La voz de Archer ha destrozado bandas sonoras legendarias en su proyecto 'Jon Benjamin, Jazz Daredevil', y es algo sencillamente maravilloso

Hace unos días, una de esas sesiones de perder el tiempo navegando sin rumbo fijo por las vastas y escabrosas aguas de internet terminó llevándome a un lugar maravilloso en el que cine, música y sinsentido se dan la mano. Este tiene como protagonista a H. Jon Benjamin, el actor y cómico que, entre otras cosas, ha prestado su voz a Archer y a Bob —de 'Bob's Burgers'— y ha participado en producciones como 'Wet Hot American Summer', 'Master of None' o 'No es otra estúpida película americana', y puede que te interese pegarle una oída.

Todo mal

En 2015, el bueno del señor Benjamin decidió cumplir su sueño de tener su propia banda de jazz y publicó el disco 'Well, I shoulde have... learned how to play piano'. Un album compuesto por ocho cortes entre los que encontramos piezas como 'I Can't Play Piano, Pt 1.' o 'I Can't Play Piano, Pt 2.' y en el que, como podéis intuir, su máximo responsable se sienta frente al teclado sin tener ni idea de lo que hace, dando como resultado un espectáculo grotesco ante el que, personalmente, no he podido dejar de reír.

Pero la verdadera joya de la corona de la trayectoria musical de H. Jon Benjamin bajo el seudónimo de Jazz Daredevil se lanzó el pasado 2020 bajo el título de 'The Soundtrack Collection'. En él, versiona y destroza sin ningún tipo de miramiento las bandas sonoras de producciones tan variopintas como 'Superdetective en Hollywood', 'Carros de fuego' o 'Love Story', y el resultado es igualmente desternillante —o igual soy yo, que tengo un sentido del humor un poco obtuso—.

Con estos proyectos, el artista multidisciplinar se alinea con el delirante experimento que puso en práctica el compositor inglés Gavin Bryars a finales de los 70 y que dio resultado la Portsmouth Sinfonia; una orquesta compuesta por personas sin formación musical o sin experiencia previa con el instrumento elegido que terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural, y cuya particular versión de 'Así habló Zaratustra' aún no he logrado quitarme de la cabeza.

Que lo disfrutéis y que no os duela mucho la cabeza después de escuchar todo lo que os he traído...