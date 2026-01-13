Hoy gratis la película número 1 de Prime Video en 2024. Un enorme éxito que cambió el final de la novela original

Cada vez son más las películas que se estrenan en una plataforma y luego resulta imposible verlas en cualquier otro sitio. Sin embargo, hay algunas que arrasan primero en streaming y luego incluso pueden verse en televisión. Eso es lo que sucedió con 'La idea de tenerte', con la particularidad de que ahora va estar unos días disponible totalmente gratis para verla en RTVE Play.

'La idea de tenerte' cuenta la historia de Solène (Anne Hathaway), una madre divorciada que conoce por casualidad al cantante (Nicholas Galitzine) de la banda juvenil más popular del momento cuando va a Coachella junto a su hija. Pese a la notable diferencia de edad, el flechazo es mutuo y comienzan un romance que cambiará para siempre la vida de ella.

La autora de 'La idea de tenerte' en contra de la película

Detrás de 'La idea de tenerte' está MGM Studios, lo cual llevó a que se estrenase como una película original de Amazon el 2 de mayo de 2024. Su éxito en Prime Video fue instantáneo y según Flixpatrol se convirtió en la película número 1 de la plataforma en 2024, imponiéndose a títulos como 'Upgrade: Primera clase' o 'Road House. De profesión: duro'.

Aclamada por la crítica -tiene un 80% de valoraciones positivas en Rotten Tomaotes- y amada por el público, quien no quedó demasiado contenta con ella fue Robine Lee, autora de la novela original. Su gran queja fue que la película alteraba el desenlace del libro para poner un happy ending impostado, pues "esa no es la historia que quería contar".

Si os apetece (volver a) ver totalmente gratis 'La idea de tenerte', la tendréis disponible en RTVE Play hasta el próximo 17 de enero de 2026.

