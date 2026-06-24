Hoy en Prime Video, una estupenda película de suspense muy animal incapaz de fallar a la hora de calentarte el corazón

El espacio del cine familiar ha quedado dominado casi exclusivamente por la animación, pero muchos de los clásicos que generaciones anteriores han arrastrado hasta ahora eran también en acción real, o eran capaces de hacer ingeniosos híbridos. De esa manera se introducían otros matices y emociones a los más pequeños mientras los más adultos encuentran más cosas a las que agarrarse. Ese espacio intenta recuperar ‘Las ovejas detectives’ (’The Sheep Detectives’).

El rebaño que manda y no sigue

Con Hugh Jackman de reclamo más visible, y un reparto de voces para los animales muy nutrido, esta película del cineasta de animación Kyle Balda y un guionista veterano como Craig Mazin mezcla comedia familiar con intriga de asesinatos. Un cruce muy apto y capaz de calentar el corazón que ya se puede ver en streaming a través de Amazon Prime Video.

El pastor George Hardy vive a las afueras del pueblo de Denbrook, manteniendo distancia y secretismo con el resto del pueblo y sintiéndose más próximo a su rebaño de ovejas, a las que cuida con mucho cariño y siempre les lee novelas de misterio y asesinatos. Cuando él mismo aparece muerto en circunstancias sospechosas, las propias ovejas intentarán descubrir quien es el culpable.

Hay no pocas reminiscencias a un clásico como ‘Babe, el cerdito valiente', aunque sea pasado por todo un ciclón de referencias a novelas y films de suspense detectivesco, ahora especialmente prolíficas entre los estrenos. Balda intenta aprovechar el CGI moderno para poder generar a los animales de manera que sigan pareciendo tales, pero se pueda suspender la incredulidad al verles hablar.

Podría haber mejoras en la integración y ejecución de estos efectos, de igual modo que la elaboración del misterio resulta un poco desigual. Aunque se nos presentan muchos sospechosos, están todos tan delimitados y superficiales que no resulta intrigante intentar descifrar cuál de todos es, lo que acaba resaltando sus intentos de señalar sutilmente al culpable.

Al final, su mayor triunfo a la hora de entretener está en su tono agradable y abiertamente emotivo, además de chispeante a través del humor. Con esto último consigue tener capacidad de conmover hasta el más huraño del lugar, dejando el sabor de boca estupendo que uno a veces necesita del cine.

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