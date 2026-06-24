HOY SE HABLA DE

Hoy en Prime Video, una estupenda película de suspense muy animal incapaz de fallar a la hora de calentarte el corazón

Hugh Jackman y un rebaño son el reclamo de esta mezcla de thriller detectivesco y comedia para todos los públicos

Las Ovejas Detectives 2026 Kyle Balda
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El espacio del cine familiar ha quedado dominado casi exclusivamente por la animación, pero muchos de los clásicos que generaciones anteriores han arrastrado hasta ahora eran también en acción real, o eran capaces de hacer ingeniosos híbridos. De esa manera se introducían otros matices y emociones a los más pequeños mientras los más adultos encuentran más cosas a las que agarrarse. Ese espacio intenta recuperar ‘Las ovejas detectives’ (’The Sheep Detectives’).

El rebaño que manda y no sigue

Con Hugh Jackman de reclamo más visible, y un reparto de voces para los animales muy nutrido, esta película del cineasta de animación Kyle Balda y un guionista veterano como Craig Mazin mezcla comedia familiar con intriga de asesinatos. Un cruce muy apto y capaz de calentar el corazón que ya se puede ver en streaming a través de Amazon Prime Video.

El pastor George Hardy vive a las afueras del pueblo de Denbrook, manteniendo distancia y secretismo con el resto del pueblo y sintiéndose más próximo a su rebaño de ovejas, a las que cuida con mucho cariño y siempre les lee novelas de misterio y asesinatos. Cuando él mismo aparece muerto en circunstancias sospechosas, las propias ovejas intentarán descubrir quien es el culpable.

Hay no pocas reminiscencias a un clásico como ‘Babe, el cerdito valiente', aunque sea pasado por todo un ciclón de referencias a novelas y films de suspense detectivesco, ahora especialmente prolíficas entre los estrenos. Balda intenta aprovechar el CGI moderno para poder generar a los animales de manera que sigan pareciendo tales, pero se pueda suspender la incredulidad al verles hablar.

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Podría haber mejoras en la integración y ejecución de estos efectos, de igual modo que la elaboración del misterio resulta un poco desigual. Aunque se nos presentan muchos sospechosos, están todos tan delimitados y superficiales que no resulta intrigante intentar descifrar cuál de todos es, lo que acaba resaltando sus intentos de señalar sutilmente al culpable.

Al final, su mayor triunfo a la hora de entretener está en su tono agradable y abiertamente emotivo, además de chispeante a través del humor. Con esto último consigue tener capacidad de conmover hasta el más huraño del lugar, dejando el sabor de boca estupendo que uno a veces necesita del cine.

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