Hoy en Prime Video, un poderoso drama ganador del Oscar que emociona y sacude. Una película sobre la fuerza del coraje colectivo frente al silencio

Sin lugar a dudas, 'Ellas hablan' ('Women Talking', 2022) es una victoria en cuanto a la representación de las femenina tanto delante como detrás de las cámaras. Dirigida por Sarah Polley y basada en la novela homónima de Miriam Toews, la película parte de un hecho real ocurrido en una comunidad menonita, donde un grupo de mujeres, tras sufrir abusos sistemáticos por parte de los hombres de su colonia, se reúne en secreto para decidir su destino: quedarse y luchar o marcharse para empezar de nuevo.

Con una puesta en escena austera, casi teatral, Polley transforma una situación brutal en un diálogo cargado de dignidad, humanidad y esperanza. Lo que podría haber sido un relato oscuro y opresivo se convierte en un acto de resistencia y pensamiento colectivo, donde cada palabra importa y cada silencio tiene peso.

Diálogos que lo cambia todo

'Ellas hablan' no es una película de acción ni de grandes gestos, pero sí que es un tipo de cine profundamente político. La mayor parte de la historia transcurre en un granero, con un grupo de mujeres sentadas discutiendo sobre su futuro, sobre la fe, la culpa, la libertad y la posibilidad del perdón. Y, aun así, la tensión es palpable, y cada diálogo se siente como una chispa de revolución. La directora Sarah Polley logra algo extraordinario: convertir una conversación en un acto de valentía, una declaración de independencia emocional y moral.

El elenco es uno de los puntos más fuertes del filme. Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley, Judith Ivey, Frances McDormand y Ben Whishaw componen un reparto coral de enorme fuerza y sutileza al mismo tiempo. Cada una representa una forma distinta de entender la resistencia, desde la ira, la compasión, la duda, la fe o el deseo de proteger a los hijos. Sus actuaciones son contenidas pero poderosas, y cuando sus voces se cruzan, el espectador siente que asiste a algo más grande que una simple reunión. En realidad es una reconstrucción del pensamiento femenino en su forma más pura.

Por otro lado, a nivel visual, Polley elige una paleta desaturada, casi sin color, como si la vida misma quedase suspendida. Esa decisión estética subraya la idea de que las protagonistas están atrapadas entre el pasado y el futuro, entre lo que se les impuso y lo que podrían llegar a ser. La luz entra por las rendijas del granero como una promesa, como si la esperanza se filtrara lentamente a través de la oscuridad. Es cine contenido, íntimo y lleno de simbolismo.

Ganadora del Oscar al mejor guion adaptado, 'Ellas hablan' es mucho más que un drama sobre abusos o religión. Es una película sobre la fuerza del pensamiento, sobre el poder de decidir, que habla del coraje de imaginar un mundo distinto, incluso cuando parece imposible. La tenéis en Prime Video.

