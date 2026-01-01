Hoy en Prime Video, Sydney Sweeney al frente de un entretenido folletín de intriga, crimen y voyeurismo

Un año donde se han combinado unas relaciones públicas nefastas y una serie de estrenos bastante pobres han trastocado la aparente trayectoria ascendente de Sydney Sweeney como estrella. Sus ambiciones potentes han terminando descarrilando, a pesar de lo estimable que intentase crecer con géneros ya abandonados como el thriller provocador que desarrolló en ‘Los Voyeurs’.

Mirando por mirar

Protagonizada por Sweeney y Justice Smith, poniéndose a las ordenes de un Michael Mohan con quien la actriz haría luego la aún más estimable ‘Immaculate’, este thriller morboso y erótico contaba con más voluntad que ideas para hacer el retorno de un arte perdido. Aun así, es un entretenido folletín que se puede ver en streaming a través de Amazon Prime Video.

Pippa y Thomas parecen haber cumplido uno de sus sueños. La pareja se muda a un apartamento idílico, aunque también transparente como el resto de sus vecinos. Las ventanas permiten observar a pleno detalle los pisos de enfrente, y Pippa empezará a construir el hábito de mirarlos fijamente para estudiar las vidas ajenas.

Aunque todo intente señalar todo el rato a lo truculento disfrazado de exquisitez de un clásico voyeurístico como ‘La ventana indiscreta’, hay mucho más de la inconsciencia chabacana de los thrillers eróticos de los noventa corriendo por las venas de esta película. Aunque sólo sepa recurrir a ellos en su faceta más elemental.

Tiene giros imposibles, dinámicas de personajes bastante simplificadas y bordeando lo bobo, y cierta capacidad de hacerlo divertido como mucho de esos clásicos. Su problema, sin embargo, está en que muchos de sus malabares visuales son fuegos artificiales para lo que acaba siendo una domesticación digital en la imagen y en el tono que corresponde mucho con el film medio de plataformas.

No es que importe tampoco mucho el casting de secundarios, que a veces es la salsa necesaria para este tipo de films, y Sweeney pone más empeño que aciertos sobre el asador. Es posible que desde aquí construyese una firme base sobre la que hacer el retorno notable de estos thrillers eróticos, pero quien sabe si intentará arriesgarse en el futuro.

