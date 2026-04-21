Hoy en streaming un drama muy melancólico sobre el amor, la pérdida y lo que ocurre cuando la ley no reconoce una vida compartida

Con un título que parece un susurro, el director hongkonés Ray Yeung vuelve al terreno emocional que ya exploró en 'Suk Suk' para construir en 'Todo saldrá bien' un drama íntimo, sereno y muy melancólico. La película retrata a una pareja de lesbianas de más de sesenta años cuya vida en común, estable y aparentemente aceptada por su entorno, se ve sacudida tras la muerte de una de ellas.

A partir de ahí, Yeung despliega una historia sobre el amor, la memoria y la fragilidad de los vínculos en una sociedad que puede parecer amable en la superficie, pero que sigue estando atravesada por normas legales y afectivas muy rígidas. Sin grandes sobresaltos ni artificios, el film avanza con una suavidad constante que, precisamente por su contención, deja una huella emocional persistente.

Todas las familias cuecen habas

Angie y Pat han construido una relación sólida durante más de cuatro décadas. Su día a día transcurre entre rutinas sencillas, gestos cotidianos y una complicidad que ya forma parte del paisaje de su barrio. Pat, más extrovertida y resolutiva, ha sabido gestionar su vida económica con inteligencia, mientras que Angie, más reservada, encuentra en ella el equilibrio emocional que necesita.

A su alrededor, la familia de Pat las ha integrado con naturalidad en su vida. No hay rechazo ni tensión evidente, sino una convivencia marcada por la cercanía y el afecto. Incluso los más pequeños las llaman “abuela”, en una dinámica doméstica donde su relación no genera conflicto, sino una normalidad inesperadamente luminosa dentro del retrato social que propone la película.

Pero esa armonía se rompe con la muerte de Pat, que deja a Angie en una situación de vulnerabilidad absoluta. Al no existir testamento ni reconocimiento legal del vínculo, la familia biológica toma el control de todo lo que compartían. Lo que parecía una vida estable se convierte en una pérdida doble: emocional y material, en un proceso silencioso pero devastador que amenaza con arrebatarle todo.

Y Yeung aborda todo este conflicto sin recurrir al dramatismo explícito. La puesta en escena, de tonos cálidos y encuadres suaves, refuerza una sensación de distancia emocional que contrasta con la dureza de lo que se cuenta. Sin embargo, esa contención también puede parecer demasiado prudente, como si la película prefiriera la armonía formal a la indignación que quizá eché un poco de menos en la trama.

La tenéis en Prime Video.

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