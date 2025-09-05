Es una de las películas de acción más desmadradas del año y acaba de estrenarse en Prime Video. Una venganza temible que muestra el poder de un lanzallamas

Qué queremos del cine de acción puede ser tan específico como lo que queremos del terror o de la comedia. Es decir, que nos puede no importar que no haya elementos refinados tratando de elevar el género siempre que haya un oficio notable capaz de explotar el éxtasis más puro que puede salir del entretenimiento.

El blockbuster de acción a veces no destaca precisamente por eso, intentando aparentar tener más estatura de la que en realidad tiene. La escuela de acción independiente de los Michael Jai White y Scott Adkins entiende que el placer elemental puede proporcionar una experiencia superior, incluso aunque las carencias estén a simple vista, y a esa esencia se aproxima una película como ‘Ballerina’.

Danza mortal

El spin-off del universo de John Wick explota descaradamente uno de los aspectos más curiosos del bizarro lore montado en la saga para dar un impresionante vehículo de lucimiento a Ana de Armas. Pero uno lo bastante desmadrado y divertido para ser disfrutado, cosa que se puede hacer ahora en streaming a través de Amazon Prime Video.

Una organización criminal le quitó todo a Eve Macarro, que consigue sobrevivir al asalto cometido contra su padre. Para acometer su venganza se inscribe en la Ruska Roma, donde con una fachada de bailarina de ballet se entrena para ser una letal asesina a sueldo. A pesar de su fidelidad a la casa que la acogió, Macarro no podrá evitar querer perseguir su pasado y la verdad.

La película retoma el esquema de historia de venganza más elemental que marcaba las primeras historias de Wick, y también muchos actioners series B a los que pertenecía la saga antes de volverse la franquicia fenómeno del momento. Esto implica muchos lugares comunes que ‘Ballerina’ trata de compensar con lore en torno a las bailarinas asesinas y una secta contra la que hacer eventualmente un “battle royale”.

‘Ballerina’: venganza con estilo

Con lo que sí logra convencer es cuando saca el arsenal de peleas, tanto a cuerpo a cuerpo como empleando creativamente diferentes armas de fuegos o herramientas que puede improvisar como instrumentos de matanza. La entrega y carisma de Ana de Armas como heroína de acción permite elaborar las secuencias con la premura técnica y práctica que caracteriza a la saga.

Puede sonar a poco, pero eso sólo se puede decir de quien no aprecia la belleza de un buen duelo de lanzallamas. Como ejercicio de estilo en el género resulta apasionante de la manera más lúdica, al menos lo suficiente para no molestarse demasiado con su encaje a machetazos en la saga principal y sus reescrituras evidentes.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de acción de la historia