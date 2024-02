No, 'Los Simpson' no predijeron las Apple Vision Pro. Desmontando una leyenda de Internet con el último chiste sacado de contexto

En la temporada seis de 'South Park', el Profesor Caos (Butters en su faceta de supervillano) intentaba realizar varios planes terroríficos que eran destruidos por su compañero, el General Desastre, con una simple frase: "Los Simpson ya lo hicieron". Desde tapar el sol hasta cortar la cabeza de la estatua del fundador de la ciudad: al final, lo único que se le ocurre a Butters es cambiar una máquina de sirope de chocolate por una que eche mayonesa rancia, solo para volverse loco al ver que es el plan de Bart en el episodio de esa misma noche. En este mismo episodio se llegaba a una conclusión: 'Los Simpson' lleva tantos años emitiéndose que ya lo han inventado todo. Y, a la fuerza, vemos predicciones en todos los sitios.

Los Simpson lo han vuelto a hacer

Por aquel entonces, 'Los Simpson' llevaba 291 episodios (cifra, por cierto, que ya ha sido superada por la propia 'South Park') y se encaminaba a la temporada 14. Ya se decía allí, con un Internet incipiente, que la serie había acertado más de una predicción, como los vencedores de la SuperBowl o la explosión del virus del ébola. Hay incluso quien cree, echándole imaginación, que predijeron el 11-S cuando Lisa sostiene un flyer con el número 9 ("Nueva York por 9 dólares al día") delante de las Torres en 'La ciudad de Nueva York contra Homer Simpson'.

Pero lo cierto es que, a lo largo de los años, y con más de 750 episodios emitidos, lógicamente algunos chistes acaban por convertirse en realidad, aunque solo sea por casualidad. Puede haber más de cincuenta en cada episodio, entre los diálogos y los gags que requieren parar la imagen para leerlos. Por ejemplo, en la temporada 10 bromeaban con que Fox fuera comprado por Disney en el futuro en un cartel y en la temporada siguiente se hacía mofa con que Donald Trump fuera presidente de los Estados Unidos. ¿Casualidad? ¿Nostradamus animado? Más bien lo primero: millones de fans queriendo buscar el meme a la desesperada.

Es lo que ha pasado ahora, cuando los ojos de medio mundo se han postrado ante una nueva "predicción" que solo lo es en parte. Me explico. Nos gusten más o menos 'Los Simpson' modernos, todos podemos estar de acuerdo en una cosa: la temporada 28 no fue la mejor ni la más recordada, en una época en la que, para no quedarse anquilosados, intentaron tirar de la actualidad sin demasiado éxito. Bueno, en su episodio 2, 'Amigos y familiares', revelaban el mundo futuro a través de las Apple Vision Pro. Bueno, más o menos.

Predicciones vendo que para mí no tengo

La supuesta predicción en cuestión, que se ha hecho viral en Twitter, mostraba al pueblo de Springfield paseando, tropezándose y cayéndose por alcantarillas abiertas mientras todos usan unas gafas muy similares a las que ahora ha hecho populares Apple (por 3499 dólares del ala, por cierto), que les hacían ver su realidad soñada: Nick Riviera tenía su pared repleta de títulos universitarios, el Superintendente Chalmers tomaba una copa de vino frente a la tumba de Skinner y Homer y Marge, cada uno en su lado de la cama, veían cómo sería tener sexo con la otra persona. Solo hay un problema.

Tenemos tantas ganas de que 'Los Simpson' predigan el futuro que estamos dispuestos a dejar pasar el hecho de que, entonces, estaban parodiando el presente. Más concretamente, el episodio en sí, más allá del extracto, empieza con el Señor Burns utilizando las gafas de realidad virtual creadas por el Profesor Frink para programar a una familia y vivir la fantasía de que tiene una. Lo que ofrece Apple no es realidad virtual, sino realidad aumentada. O sea, que podamos seguir trabajando o viendo una película mientras vemos nuestro entorno a través de unas gafas. La supuesta predicción está, siendo generosos, cogida por los pelos, porque el chiste estaba basado... ¡En el propio 2016!

Incluso los propios autores de la serie empiezan a dejar de tomárselo con humor y obligan a afrontar la cruda realidad. Por ejemplo, cuando el Titán se perdió en la búsqueda del Titanic (y todos sabemos cómo acabó), no fueron pocos los que señalaron al clásico 'La marea Simpson', de la temporada 9. Mike Reiss, su guionista, dijo que en realidad se habían basado en 'Marea roja', y ya está: "No predecimos el futuro, solo lo sacamos de aquella película y 20 años después pasó algo parecido".

Ha habido tantos gags y situaciones en 'Los Simpson' que es imposible que cualquier cosa que ocurra no tenga su reflejo, en algún momento y de alguna manera, desde la bancarrota de Grecia ("Europa pone Grecia en eBay" se leía brevemente en la temporada 23) hasta Estados Unidos ganando a Suecia en curling o el Premio Nobel al profesor Bengt R. Holmström. Cada día van a pasar un montón de sucesos que pueden unirse con chistes de alguna manera. Llegados a este punto, no hace falta inventar que predicen el futuro con gags sacados de contexto: ¿Acaso no podemos aceptar, como Cartman y compañía en aquel episodio de 'South Park', que creemos que 'Los Simpson' lo predice todo porque ya lo ha hecho todo en lugar de buscarle tres pies al gato?

