'Alicia en el País de las Maravillas' tendrá su propio anime. El clásico de Lewis Carroll regresa al cine con dos Alicias y una Reina de Corazones diferente

Lo de los estudios de anime tirando de clásicos literarios no es nada nuevo, y en apenas un mes tenemos una serie nueva de 'Ana de las Tejas Verdes', para que no se diga que pasan de moda. 'Alicia en el País de las Maravillas' ha sido la fuente de inspiración de numerosos mangas y animes, pero ahora viene con una nueva versión de la mano del estudio de 'Skip and Loafer'.

Por la madriguera de conejo

En Occidente aún tendremos que esperar un poquito más, pero P.A. Works prepara su propia versión de Alicia con 'Alice in Wonderland - Dive in Wonderland', una película de anime que se estrena en Japón el 29 de agosto de 2025.

El estudio anteriormente nos ha dejado 'Maquia, una historia de amor inmortal', 'Skip and Loafer' y 'Mayonaka Punch', y la verdad es que ha sido bastante consistente con todos los animes que ha ido produciendo recientemente. Por ahora el primer tráiler de esta nueva 'Alicia en el País de las Maravillas' tiene una pinta curiosa a nivel estético, y ya ha dejado ver algunos de los personajes más icónicos del cuento de Lewis Carroll, como la Reina de Corazones o el conejo blanco.

Aunque claro, 'Alice in Wonderland - Dive in Wonderland' viene con otro giro isekai al cuento. Porque en este caso la protagonista es Rise, una adolescente japonesa que termina en el País de las Maravillas, donde conoce a Alice.

Por el momento no hay confirmación de distribución internacional, pero viendo los tiempos que se están manejando con otras películas de anime como 'Tu Color' o 'Ghost Cat Anzu' posiblemente podamos esperarla para 2026. Aunque quizás alguna plataforma de streaming como Netflix nos pegue la sorpresa y la licencie directamente sin paso por cines.

