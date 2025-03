'Blancanieves' le ha quitado el puesto, pero 'Dragonball Evolution' sigue siendo la peor película de la historia para los editores de Akira Toriyama

Durante muchos años nos parecía imposible que una adaptación de anime a acción real fuera a salir bien, y la verdad es que una de las grandes culpables (por no decir la máxima pecadora) fue 'Dragonball Evolution'.

El desastre fue histórico y ejemplificó todo lo que en Hollywood entendían mal sobre los animes. Y la verdad es que los editores de Akira Toriyama, a pesar del tiempo que ha pasado, ni olvidan ni perdonan.

"El mayor error de Shonen Jump"

Los antiguos editores de 'Dragon Ball' Kazuhiko Torishima, Yu Kondo y Fuyuto Takeda hablaron en el podcast KosoKoso de su etapa trabajando con Toriyama. Y aunque esos años tuvieron muchas cosas buenas y muchas anécdotas curiosas, también tuvieron que experimentar cómo fue eso de pasarse a Hollywood.

Torishima, (como recoge @Venixys en X) cree que uno de los grandes errores fue que los japoneses no pudieron tener el control de la película. Y eso se debía a que por aquel entonces Shueisha no podía permitirse invertir más ella, así que no pudieron revisar ni el guión ni el corte final.

Según Torishima, si la editorial hubiese invertido unos cinco mil millones de yenes (unos 50 millones de dólares por aquel entonces), Shueisha habría tenido más control en la producción. Pero su anterior aventura en el mundo del cine había sido un fiasco tremendo así que meterse en una producción de nuevo era algo impensable para la compañía y ni siquiera se lo planteaban.

Y, claro, sin invertir su propio dinero, ni los editores ni Shueisha tendían legalmente poder para controlar nada de lo que ocurriría en la película.

Porque aunque hoy en día el manga y el anime mueven millones y se disfrutan en todo el mundo, el escenario era muy diferente en 2009. No teníamos ni los simulcasts de anime ni podíamos leer los mangas online en las plataformas oficiales de las editoriales, como Manga PLUS.

'Dragonball Evolution' fue un esfuerzo por parte de la editorial para romper barreras mundiales en favor del manganime y aumentar el público para la obra de Toriyama, coincidiendo con el lanzamiento de la edición americana de Shonen Jump. Y las dos iniciativas se fueron al garete.

A pesar de que ya han pasado casi 20 años desde su estreno, Torishima aún tiene la gran espinita de 'Dragonball Evolution' clavada. Para el editor, la película representa "el mayor error de toda la historia de Shonen Jump" y, en su opinión, no existe una película peor. Así que aunque 'Blancanieves' le haya quitado el puesto estos días con el review bombing que ha sufrido... en Japón lo tiene claro.

