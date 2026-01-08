Conan Edogawa cumple 30 años y lo celebra con una maratón de anime: 'Detective Conan' presenta sus mejores casos completamente gratis

Hoy estamos de celebración en el mundo del anime porque Conan Edogawa cumple 30 añazos... o, más bien, su anime ya ha llegado a la treintena. La serie de 'Detective Conan' arrancó un 8 de enero de 1996 y ya acumula más de mil episodios en los que Shinichi Kudo se enfrenta a todo tipo de casos peliagudos, la organización de los Hombres de Negro, conspiraciones, atentados, tesoros perdidos y todo lo que podamos imaginar.

Treinta años de serie (y películas) dan para mucho, y para celebrarlo en Pluto TV andan preparando una maratón muy especial dedicada al icónico anime detectivesco.

Un repaso nunca viene mal

En Pluto TV ya tienen un canal dedicado al anime de 'Detective Conan' en el que podemos seguir la serie de anime de manera gratuita, además de que de vez en cuando organizan pequeños ciclos de sus películas. Y con el 30 aniversario de la serie encima ahora preparan un nuevo ciclo para repasar algunos de los casos más emblemáticos de Conan.

A partir de hoy 8 de enero a las 19:00 (hora española) comienza una programación especial repasando algunos de los mejores capítulos de la serie de anime, para que recordemos los casos más sonados o nos metamos al mundo de 'Detective Conan' por primera vez. Esta maratón especial se extenderá hasta el domingo 11 de enero, y después el canal volverá a su programación habitual para seguir emitiendo el anime como siempre.

Desde luego, treinta años de 'Detective Conan' han dado para mucho, y no parece que ni su creador Gosho Aoyama ni los responsables del anime de TMS Entertainment tengan intención de echar el freno. Este mismo año se estrena en cines la película número 29 de 'Detective Conan' con un nuevo caso que promete ser peliagudo, así que a pesar de sus 30 añazos Conan no se duerme en los laureles.

