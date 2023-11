El corto precuela de 'One Piece Film: Strong World' ya se puede ver gratis en streaming si queremos conocer mejor a uno de los legendarios Piratas de Rocks

Después de unas cuantas aventurillas sueltas, 'One Piece Film: Strong World' fue la primera película de la franquicia en la que Eiichiro Oda se animó a participar. Y catorce años después de su estreno ha resultado ser sorprendentemente canon, porque aunque Shiki parecía ser un villano más de quita y pon sin demasiada importancia sí que ha terminado trayendo cola en la historia.

Al igual que Uta de 'One Piece Film Red' ha conseguido meterse de lleno en el canon de 'One Piece', Shiki no solo se convirtió oficialmente en el primer hombre en fugarse de Impel Down si no que también le hemos podido ver varias veces como un miembro de los Piratas de Rocks.

El momento perfecto para recordarlo

Sin entrar demasiado en spoilers, el manga está dando mucha importancia a la tripulación de Rocks y ya hemos visto a Shiki siendo mencionado varias veces en el anime. Si no hemos visto la película es normal que andemos un poco perdidos, y si todavía tenemos pendiente 'One Piece Film: Strong World' la tenemos disponible en Movistar+ y FuboTV.

Ahora bien, en su momento el estreno de la película vino acompañado de un episodio especial llamado 'One Piece Film: Strong World Episode 0' que servía como precuela a los eventos de la película. Este corto nos lleva unas cuantas décadas al pasado, con el gran enfrentamiento entre Gol D. Roger y Shiki el León Dorado, y nos da un vistazo a Garp, Sengoku y otros tantos marines de jóvenes.

Este especial no es tan fácil de encontrar, pero ahora lo tenemos disponible de manera gratuita en el canal de YouTube de 'One Piece', y con subtítulos en inglés para que podamos seguir la trama. Además de darnos un poco más de contexto sobre la historia de Shiki, también es un festival de fanservice muy entretenido con algunas de las grandes leyendas de 'One Piece' y un evento histórico que ha terminando trayendo mucha cola en la historia.

Así que si todavía no lo teníamos localizado, mejor aprovechar mientras Toei Animation quiera seguir compartiéndolo gratis en streaming.

