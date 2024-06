Crunchyroll se prepara para un verano calentito y lleno de anime. Estas son las series que llegan a la plataforma el mes que viene

Ya tenemos la temporada de anime de verano a la vuelta de la esquina. En julio arranca una nueva parrilla de estrenos, y como siempre Crunchyroll es la plataforma de streaming donde más nuevas series podemos encontrar cada temporada.

Vamos preparando el calendario

Algunos de los estrenos más potentes que podemos esperar en la plataforma son los regresos de 'Tower of God' y 'NiEr: Automata'. Pero también habría que ir con un ojo puesto en 'Wistoria: Wand & Sword' en cuanto a novedades y 'Roshidere' si nos gustan las comedias románticas.

Aún quedan unos cuantos estrenos por desvelar, y podemos esperar que durante las próximas semanas Crunchyroll confirme todavía más animes. Pero por ahora estas son las series que empiezan a llegar para verano de 2024:

26 de junio: 'The Strongest Magician in the Demon Lord's Army was a Human'

1 de julio: Temporada 2 de ' SHY '

' 2 de julio: 'TASUKETSU: Fate of the Majority'

3 de julio: 'Alya Sometimes Hides Her Feelings en Russian' ('Roshidere')

4 de julio: 'Senpai is an Otokonoko'

4 de julio: 'Twilight Out of Focus'

4 de julio: 'Days with My Stepsister'

4 de julio: The Cafe Terrace and Its Goddesses'

4 de julio: 'Pseudo Harem'

5 de julio: Parte 2 de 'NieR: Automata Ver1.1a'

5 de julio: 'Quality Assurance in Another World'

6 de julio: 'SHOSHIMIN: How to Become Ordinary'

6 de julio: 'MONOGATARI Series: Off & Monster'

7 de julio: Temporada 2 de 'Tower of God'

7 de julio: ' Wistoria: Wand and Sword'

7 de julio: 'Narenare - Cheer for You!'

7 de julio: 'VTuber Legend: How I Went Viral after Forgetting to Turn Off My Stream'

7 de julio: 'A Journey Through Another World: Rising Kids While Adventuring'

8 de julio: 'MAKONAKA PUNCH'

9 de julio: 'No Longer Allowed in Another World'

10 de julio: 'Our Last Crusade or the Rise of a New World'

10 de julio: 'Love is Indivisible by Twins'

12 de julio: 'Bye Bye, Earth'

13 de julio: 'Makeine: Too Many Losing Heroines!'

13 de julio: 'ATRI: My Dear Moments'

13 de julio: 'Why Does Nobody Remember Me In This World?'

17 de julio: 'Sengoku Youko'

7 de agosto: 'Delico's Nursery'

Durante la temporada de verano todavía continúan emitiéndose algunas series que arrancaron hace ya hace tiempo. Continúan 'Spice and Wolf: Merchant meets the Wise Wolf', 'Dead Dead Demon's Dededede Destruction', la séptima temporada de 'Boku no Hero Academia', la tercera temporada de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime', 'YATAGARASU: The Raven does not choose its master', y 'Wonderful Precure!'.

Y obviamente, y porque ya son una institución, también seguirán llegando más capítulos de 'One Piece' y 'Detective Conan'. Que no todo son novedades y aún nos queda mucho para poder echar el cierre a estas dos.

