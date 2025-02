Ni 'Dandadan' ni 'Tragones y Mazmorras'. El anime más visto de 2024 fue este explosivo fenómeno de héroes y villanos que termina este mismo año

La verdad es que 2024 fue un año tremendo para los fans del anime y tuvimos una ristra buenísima de series increíbles. Aunque las que parece que dominaron más la conversación fueron 'Kimetsu no Yaiba, 'Tragones y Mazmorras' y 'Dandadan', resulta que no terminaron siendo lo más visto del año.

Los superhéroes no pasan de moda

En 2023 la serie más demandada fue 'Jujutsu Kaisen' con el estreno de su segunda temporada. Pero 2024 nos ha dado una sorpresa al coronar como la reina del anime a 'Boku no Hero Academia'.

Según ha revelado Parrot Analytics en un nuevo informe, el anime de Studio Bones fue el más visto de todo año pero también el más comentado y demandado por el público. Para llegar a estos resultado se consultan métricas de consumo, interacciones en redes sociales y otras plataformas y también las visualizaciones de los capítulos.

La victoria de Izuku Midoriya también tiene mucho sentido, y es que 2024 fue un año tremendo para 'Boku no Hero Academia'. Porque además de la emisión de la séptima temporada de la serie también se estrenó la película 'You're Next' y, lo más importante, el manga de Kohei Horikoshi en el que se basa el anime llegó a su final. Vamos, que tenía todos los elementos para captar la atención del público.

No solo eso, si no que 'Boku no Hero Academia' también compitió en la categoría de Serie de Televisión más demandada junto con otros pesos pesados como 'The Boys' o 'La casa del dragón', aunque finalmente fue esta última la quue se llevó el gato al agua.

