Después de dos años sin combates, 'Record of Ragnarok' confirma su temporada 3. Los dioses vuelven al cuadrilátero, pero el anime de Netflix se enfrenta a un nuevo problema

Ya han pasado más de dos años desde que se estrenó la segunda temporada de 'Record of Ragnarok' con otros cuantos combates frenéticos entre mortales. Y como el torneo aún no ha terminado y no se ha decidido el destino de la humanidad, desde Netflix por fin han confirmado que la tercera temporada del anime ya anda en marcha.

Vamos allá, con energía

Ha tardado lo suyo mientras el anime le daba tiempo al manga original de Shinya Umemura, Takumi Fukui y Azychika para adelantar la historia, porque casi nos estábamos quedando sin material para adaptar.

Tras la llegada de Buddha al campo de batalla (con sus varias rondas de rivales), ahora nos preparamos para el séptimo combate en la tercera temporada de 'Record of Ragnarok': el Qin Shi Huang, el primer emperador de la China unificada, contra Hades, el rey del Inframundo griego.

Por ahora Netflix ha dejado ver un primer tráiler en el que no se moja con la fecha de estreno y nos deja la cosa en un "próximamente", aunque por lo menos ya va adelantando algo de acción. Eso sí, la tercera temporada de 'Record of Ragnarok' viene con cambios importantes en su producción.

De entrada cambia de director y deja atrás a Masao Okubo. Ahora Koichi Hatsumi, que ha trabajado como director en 'Tokyo Revengers' y 'Dororo', se hará cargado del anime. El otro gran cambio es en cuanto a los estudios detrás de la animación, porque mientras que Graphinica y Yumeta Company se encargaron de las dos primeras temporadas, ahora Maru Animation entra al proyecto para sustituir a Graphinica.

Por ahora con el primer tráiler parece que se ha mantenido bien el estilo de la serie sin grandes cambios, pero veremos si el cambio de estudios le sienta bien a la calidad de la animación. Una de las cosas que más se le echa en cara a 'Record of Ragnarok' es que la acción no está a la altura del manga y que a menudo se apoya demasiado en planos estáticos con un poco de "efecto diapositiva".

Y aunque 'Record of Ragnarok' fue una de las primeras grandes apuestas de Netflix con sus fichajes de anime, ha ido perdiendo fuelle por la calidad de la animación, que menos en momentos puntuales se queda muy atrás de otras series de la plataforma como 'Dandadan' o 'Tragones y Mazmorras'. Veremos si la pausa de dos años y el cambio de equipo ha sido para bien.

