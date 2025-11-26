El director de 'Jujutsu Kaisen' se encargará del regreso de 'Undead Unluck', y el anime viene un tráiler explosivo para su estreno este mismo año

Aunque el manga de 'Undead Unluck' terminó a principios de año, al anime aún le queda bastante mecha por delante. Seguimos pendiente de noticias sobre la segunda temporada de la serie, pero por lo menos tenemos asegurado su regreso el mes que viene con un capítulo especial que llega a tiempo para Navidad.

El zombie y la gafe vuelven a por más

La primera temporada de 'Undead Unluck' se pudo ver a través de Disney+ y sigue a una chica muy desgraciada y muy gafe a la que no dejan de ocurrirle desgracias. Un día conoce a un no muerto, que decide pegarse a ella para aprovecharse de su mala suerte a ver si consigue morir de manera definitiva, aunque los dos pronto atraen la atención de una misteriosa agencia.

El próximo 25 de diciembre se estrena en Japón 'Undead Unluck Winter Arc', un especial de una hora que continuará los eventos de la primera temporada. Por el momento no hay confirmación definitiva sobre su distribución internacional, aunque todo apunta a que también se podrá ver desde Disney+ como el resto de capítulos del anime.

Además de marcar el regreso de Fuuko y Andy, 'Undead Unluck Winter Arc' viene con un fichaje estrella: estará dirigido por Songhoo Park, el director de la primera temporada de 'Jujutsu Kaisen' y 'Jujutsu Kaisen 0'. Park también hará las veces de jefe de guion gráfico y productor, además de que su estudio E&H ha participado en la producción.

Este especial continuará adaptando parte del manga de Yoshifumi Tozuka, pero también recuperará algún personaje que el autor se tuvo que dejar fuera en su momento y seguirá expandiendo la historia. Así que tendremos que esperar a ver qué nos depara 'Undead Unluck', aunque por ahora el nuevo tráiler del anime tiene muy buena pinta y viene cargadito de acción.

Esperemos que en Disney+ le den amor a 'Undead Unluck'y el anime recupere algo de fuelle, ya que tristemente ha pasado muy desapercibido pero todavía puede conseguir ganar adeptos en su siguiente etapa.

