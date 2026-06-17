Este clásico de Hayao Miyazaki pronto tendrá una nueva adaptación a acción real, aunque viene que viene con un cambio clave frente a la película de anime

Allá por 1989 Studio Ghibli estrenó 'Nicky, la aprendiz de bruja' ('Majo no Takkyūbin'), una aventura mágica con la que Hayao Miyazaki adaptaba a su manera la novela de Eiko Kadono. Recordamos la historia de Nicky como una de las más tiernas de Miyazaki (y con una de las que es más fácil identificarse), y para demostrar que no pasa de moda ahora tiene una nueva versión en marcha.

Más cercana, y con más tiempo por delante

'Nicky, la aprendiz de bruja' ya tuvo un live action allá por 2014, aunque adaptaba directamente la película de Miyazaki a acción real. Pero ahora BBC Studios, Kadokawa y Wheel in Motion han unido fuerzas para marcarse una nueva versión con una serie de televisión.

El proyecto ya está en desarrollo y por el momento constará de 10 episodios de media hora cada uno. Y la gran diferencia frente a la película de Miyazaki y la película en acción real es que esta nueva 'Nicky, la aprendiz de bruja' buscará adaptar fielmente la novela de Kadono. En concreto, la primera temporada adaptará el primer volumen de la serie de novelas, que consta de seis volúmenes, así que si funciona bien quizás tengamos más temporadas por delante hasta adaptar toda la saga.

Kiki's Delivery Service (2014)

El planteamiento es el mismo: sigue a una joven bruja de 13 años que deja su hogar y se establece en la ciudad portuaria de Koriko. Allí emprende su propio negocio de mensajería, aunque la trama diverge un poco de la versión de Miyazaki. Para la serie de televisión tendremos a Irena Brignull como guionista, quien anteriormente ha trabajado en 'The Boxtrolls' y 'El principito'.

Por ahora no hay una fecha de estreno aparente para esta nueva versión de 'Nicky, la aprendiz de bruja', o 'Kiki's Delivery Service'. Aunque si echamos de menos a nuestra brujita favorita, toca recordar que la película de Ghibli se podrá volver a ver en cines este verano.

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