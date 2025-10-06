El final de 'Dragon Ball Daima' fue uno de los mayores secretos del anime: ni siquiera los directores sabían dónde se estaban metiendo

Mientras esperamos a que el anime de 'Dragon Ball Super' regrese en algún momento, Goku tuvo un pequeño regreso a la televisión de la mano de la serie original 'Dragon Ball Daima'. Este anime marcó la última colaboración de Akira Toriyama en la saga, ya que diseño a varios de los personajes y también desarrolló la historia principal, aunque vino cargado de sorpresas para todos los involucrados.

No esperaba yo esto...

Llegó un momento en el que 'Dragon Ball Daima' nos estaba dando nuevos giros prácticamente cada semana, con un reguero de fanservice, bombas de lore y nuevas transformaciones que muchos fans no vieron venir. Bueno, ni los fans ni los propios responsables del anime, porque prácticamente no supieron cuál iba a ser el final de la historia hasta que estaban prácticamente encima.

El productor Akio Iyoku ha confirmado en una entrevista reciente que la historia de 'Dragon Ball Daima' no estaba completa cuando se empezó la producción. En aquel momento tan solo se había completado el guión de los primeros diez episodios y nadie sabía qué derroteros iba a tomar la cosa.

"Habíamos recibido más o menos la mitad de la historia original, quizás hasta el capítulo 9 o 10. Y entonces, cuando la producción ya estaba en marcha, recibimos los guiones del maestro Toriyama para los episodios 10 y el resto y los hicimos", dijo Iyoku. "Y como funcionaba así, trabajamos en esa producción con muchos nervios y suspense..."

Los directores Aya Komaki y Yoshitaka Yashima estaban en el mismo barco: ni siquiera ellos sabían cómo iba a terminar la historia de 'Dragon Ball Daima'. Aunque ambos reconocen que toda esta intriga en realidad tuvo sus cosas buenas, ya que pudieron conocer mejor a los personajes según iba avanzando la producción.

"En retrospectiva, creo que esa manera de construir la historia fue buena. Creo que la imagen que teníamos de esos personajes al principio fue cambiando cuando llegamos a la segunda mitad, después de reflexionar con cuidado", añadió Komaki. "Los personajes posiblemente fueron descritos mejor y estaban más vivos en diferentes maneras según fuimos avanzando."

Lo que no han terminado de confirmar es qué ocurrió tras la muerte de Toriyama y si el creador de 'Dragon Ball' llegó a terminar todos los guiones, porque parece que sí que fueron un poco como pollos sin cabeza con el montaje de los últimos capítulos. Iyoku reveló que el desenlace de 'Daima' les pilló por sorpresa a todos y que terminaron cambiando bastantes cosas con las que no contaban al principio de la producción.

Incluso llegaron a repetir las secuencias finales de la serie varias veces para encontrar el que encajaba mejor, e incluso cambiaron el orden de algunos eventos. El productor incluso admite que "no pensaba que la historia iba a ir en esa dirección", así que no fuimos los únicos que no vimos venir los giros.

