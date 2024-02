Gohan es más fuerte que Goku y Vegeta, y ya es hora de admitirlo. El manga de 'Dragon Ball Super' confirma lo que ya avanzó el anime hace años

Después de cerrar la adaptación en manga de 'Dragon Ball Super: Super Hero', Toyotaro y Akira Toriyama se han metido en un nuevo arco completamente original que con suerte llegará a enfrentarnos a Black Freezer, el que promete ser el gran villano de esta nueva etapa.

Con el arco de 'Super Hero' se ha marcado un antes y un después, ya que es la primera vez que se adapta una película de 'Dragon Ball' dentro de las páginas del manga. Y tiene todo el sentido del mundo, porque su historia es canon y además la película nos presentó la nueva transformación de Piccolo y (todavía más importante) a Gohan Bestia.

Se sale de la escala

Cuando hablamos de 'Dragon Ball' muchos fans se terminan pegando entre ellos por la eterna disputa de si Goku o Vegeta es más fuerte. Pero parece que el manga ha terminado de quitarse la cuestión de en medio dejando a los dos atrás y confirmando que en realidad el personaje más poderoso de los Guerreros Z es en realidad Gohan.

Ya anteriormente Whis habló de que quizás el guerrero más poderoso del universo podría surgir en alguna parte del universo, y en el capítulo 101 de 'Dragon Ball Super' ha hablado de la fuerza de Gohan. Durante los eventos de 'Dragon Ball Super: Super Hero', Broly, Vegeta y Goku entrenan en el planeta de Bills, el Dios de la Destrucción, y Whis les puso al día comentando que la Tierra ha vuelto a estar en peligro pero que Gohan y Piccolo consiguieron controlar la situación.

Dragon Ball Super en MANGA Plus

No solo eso, si no que Vegeta comenta que "Según Bulma, Gohan se volvió tan fuerte que parecía incluso habernos superado". No queda muy claro qué medidor usa Bulma para este comentario pero el propio Akira Toriyama ya dijo en 2022 que para él Gohan es ahora el más poderoso del grupo, superando incluso al Ultra Instinto de Goku y el Ultra Ego de Vegeta.

No es un secreto que Gohan siempre ha sido un poco uno de los "niños bonitos" de Toriyama. Ya en 'Dragon Ball Z' se confirmó que era un personaje con un potencial enorme y en la Saga de Cell fue quien se encargó de derrotar definitivamente al villano tras la muerte de Goku. Toriyama incluso quiso convertirle en el protagonista de 'Dragon Ball', aunque ya sabemos cómo fue el tema y se terminó recuperando a Goku para centrar de nuevo la historia en él.

Quizás con los años Toriyama haya reposado mejor a los personajes y haya decidido pegarle el empujón definitivo a Gohan con esta nueva transformación. No parece que vaya a intentar sustituir de nuevo a Goku como protagonista, pero Gohan Bestia puede ser el arma definitiva que los Guerreros Z necesitan para enfrentarse a Black Freezer, y ha llegado en el momento justo.

