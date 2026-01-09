Hayao Miyazaki vuelve a los cines. 'El viaje de Chihiro' y los mejores clásicos de Studio Ghibli se podrán ver en pantalla grande a partir de hoy mismo

A pesar de que se suele considerar 'Nausicaä del Valle del Viento' la primera película de Studio Ghibli, en realidad ese honor se lo lleva 'El castillo en el cielo', que se estrenó allá por 1986 y marcó el inicio por todo lo alto del estudio japonés.

Para celebrar los cuarenta años de películas de Ghibli en Cines Yelmo andan preparando un ciclo muy especial, y a partir de esta misma semana podremos volver a ver algunos de sus mejores clásicos en pantalla grande.

Aunque hay que darse prisa

Desde Cines Yelmo han confirmado que tienen en marcha un ciclo centrado en Studio Ghibli que arranca este 9 de enero y durará cada semana. Durante cada semana se podrá disfrutar de un clásico del estudio, empezando por la película más reciente de Hayao Miyazaki, 'El chico y la Garza'.

Después de Mahito vendrían 'El castillo ambulante', 'El viaje de Chihiro', 'La princesa Mononoke' y 'Porco Rosso'. Para no perdernos ninguna de las cinco películas, la programación semanal se nos quedaría así:

El chico y la garza : 9, 10, 11 y 15 de enero

: 9, 10, 11 y 15 de enero El castillo ambulante : 16,17,18 y 22 de enero

: 16,17,18 y 22 de enero El viaje de Chihiro : 23, 24, 25 y 29 de enero

: 23, 24, 25 y 29 de enero La princesa Mononoke: 30 y 31 de enero, 1 y 5 de febrero

30 y 31 de enero, 1 y 5 de febrero Porco Rosso: 6,7,8 y 12 de febrero

Como siempre, la disponibilidad de horarios dependerá de nuestros cines locales, así que siempre es mejor consultar directamente en la programación de Cines Yelmo a ver si nos encaja alguna sesión.

Y aunque siempre es una buena noticia que Studio Ghibli vuelva a los cines, ojalá estos ciclos también se acuerden también del genio de Isao Takahata y se recuperasen 'La tumba de las luciérnagas' y 'El cuento de la princesa Kaguya', además de otras grandes olvidadas del catálogo del estudio.

