Llega el primer live action del autor de 'Chainsaw Man'. 'Look Back' tiene una nueva película en marcha, y se estrena en un Festival de Cannes cargado de cine japonés

Tatsuki Fujimoto quizás nos suena más por su 'Chainsaw Man', que además regresó con fuerza en 2025 con una nueva película, pero para nada es su única obra. Una de las más sonadas es 'Look Back', que pronto tendrá su propio live action de la mano de Hirokazu Koreeda.

Vuelve la llorera

'Look Back' se basa en una historia corta de Fujimoto, el autor de 'Chainsaw Man', y ya tuvo su adaptación a anime en 2024 con una película absolutamente estupenda que nos partió el alma. Se centra en dos niñas que se vuelven amigas gracias a su pasión por el manga e incluso comienzan a dibujar juntas y animarse para ser mejores dibujantes.

Hirokazu Koreeda este año está de vuelta por partida doble tras 'Monstruo'. Por un lado estrenará 'Sheep in the Box', un drama de ciencia ficción, y por otro La adaptación de 'Look Back'. Ambas tendrán su estreno mundial en el Festival de Cannes, que además esta edición viene cargado de cine japonés.

A finales de 2025 se confirmó que Koreeda trabajaba en su propia versión de 'Look Back' y se dejaron ver las primeras imágenes, que por ahora adelantan una película bastante fiel al material original. Koreeda se está encargando de la dirección, guión y montaje de su 'Look Back', con lo que promete ser una película muy personal después de lo fascinado que se quedó con el manga original.

'Look Back' se estrenará en el Festival de Cannes en un evento dedicado al cine japonés el próximo 15 de mayo. También se estrenarán la película de anime 'You, Fireworks, and Our Promise' ('Kimi to Hanabi to Yakusoku to'), que adapta el manga de Kaori Mado, 'The Gate of Murder' de Ko Kanai, 'All That Exists' de Takahisa Zeze y 'Lives at Right Angles' de Syoutarou Kobayashi.

El live action de 'Look Back' se estrenará en Japón a lo largo de 2026, y por ahora no tenemos fecha de estreno internacional, aunque GKIDs ya se ha hecho con los derechos de distribución para cines en Estados Unidos y Canadá. Mientras tanto, tenemos la película de anime disponible en Amazon Prime Video, toca cruzar los dedos para ver si podemos ver la versión de Koreeda también en cines o al menos alguna plataforma se anima a ficharla.

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