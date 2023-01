'One Piece' capitulo 1048 del anime: dónde y a qué hora se puede ver online

'One Piece' ha empezado muy bien el año al convertirse en la serie más vista de 2022 en todo el mundo y tiene un año potente por delante. En apenas unos meses llegará la serie en acción real que prepara Netflix, pero mientras tanto lo que sigue al pie del cañón cada semana es el ya histórico anime, que sigue acumulando nuevos capítulos.

A por el 1048

Ya van a ser 1048 episodios de serie... y sí, todavía seguimos inmersos en el larguísimo Arco del País de Wano con los Sombrero de Paja enfrentados a Kaido. Esta semana también toca nuevo capítulo, que podremos ver a través de Crunchyroll el próximo domingo 22 de enero.

En España el nuevo capítulo estará disponible a partir de las 10:00 am, mientras que en México y Colombia se podrá ver a partir de las 3:00 am, en Chile será a partir de las 4:00 am y en Argentina a partir de las 5:00 am.

Aunque los capítulos originales con relleno no son demasiados (si lo ponemos en perspectiva), si queréis evitarlos a la hora de poneros al día con todo 'One Piece', es una buena idea consultar nuestra guía sin relleno para quedarnos únicamente con los episodios que adaptan directamente el manga de Eiichiro Oda.

