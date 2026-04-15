'One Piece' está revelando algunos de sus mayores secretos en el Arco de Elbaph, pero aún queda una pregunta sobre Zoro que parece no tener respuesta

Con la cantidad de tiempo que lleva anime de 'One Piece' con nosotros, nos conocemos a los protagonistas como si fueran de la familia. Les hemos visto crecer a lo largo de más de mil capítulos de anime, aunque todavía hay algún misterio que se guardan en la manga, sobre todo tras el salto temporal.

¿Accidental o planificado?

En 2010 arrancó en el manga de Eiichiro Oda la segunda parte de 'One Piece' con la reunión de los Sombrero de Paja en Sabaody. Tras su separación en uno de los arcos más desgarradores de la serie, la tripulación de Luffy se encontraba tras un salto temporal de dos años en el que cada tripulante había estado perfeccionando sus habilidades en solitario.

El tiempo no pasó en balde y les vimos un poco cambiados: Usopp tenía perilla, Nami el pelo más largo... y Zoro una inexplicable cicatriz en el ojo izquierdo. Y a día de hoy, Eiichiro Oda sigue sin explicar cómo se la hizo.

Todas las cicatrices de Zoro son parte de su historia y muestran algo clave sobre su personalidad. Las cicatrices en su pecho son un recordatorio de su primer enfrentamiento con Dracule Mihawk, lo que empujó a Zoro a volverse más fuerte para no volver a perder un combate. Las cicatrices de sus piernas se las dejó el encuentro con Mr. 3 en Little Garden, aunque en ese caso muestran su resolución: prefería cortarse las piernas que morir atrapado en cera.

Pero la cicatriz vertical en su ojo izquierda todavía no tiene una explicación oficial. Todo apunta a que se hizo esa herida durante su entrenamiento con Mihawk durante el salto temporal, con el antiguo Shichibukai dejándole otro regalito en un duelo. Aunque también se la podría haber hecho el propio Zoro para demostrar algo, perdiendo un ojo como parte de un test autoimpuesto.

Obviamente, los fans de 'One Piece' tienen sus propias teorías. Hay quien propone que Zoro tan solo está cerrando el ojo izquierdo para limitar su propio Haki de Observación, o que su ojo oculta algún tipo de poder como el Sharingan de 'Naruto'. Ya hemos visto que varios personajes de 'One Piece' se guardan siempre un as en la manga hasta que toca lucirlo contra un oponente letal, así que no sería una sorpresa del todo si Zoro también se está reservando algún tipo de poder.

Ahora bien, en los últimos arcos Zoro y sus compañeros las han pasado canutas, especialmente en la batalla final de Wano y con todo lo que está ocurriendo ahora en Elpaph. Y es que a pesar de que Zoro se ha encontrado en algún combate a vida o muerte, como en su enfrentamiento con King, todavía habría decidido mantener su ojo izquierdo cerrado.

Si finalmente Zoro oculta algún poder, ya va siendo hora de sacarlo a relucir, especialmente tras la última gran revelación con Imu. Al fin y al cabo, todos los personajes están empezando a poner toda la carne en el asador y estamos en la parte final de la historia, con lo que podemos esperar algunos de los enfrentamientos más grandes hasta la fecha. Si Oda aún nos quiere dar un power-up estelar que tuviera reservado para Zoro desde 2010, desde luego el momento es ahora.

Personalmente, tengo que decir que el que sea una cicatriz de entrenamiento más pegaría muchísimo a Zoro. Y más todavía si nunca decide hablar de ello. Al fin y al cabo no comparte demasiados detalles de su pasado ni de lo que le pasa por la cabeza con el resto del grupo. Quizás que se trate solo de una cicatriz más como recordatorio de su maestro es la explicación más plausible, aunque ya sabemos que al fandom de 'One Piece' le encanta complicarse.

Aunque, bueno, teniendo en cuenta que Oda reveló el árbol genealógico de Zoro y su conexión con Wano de pasada en un SBS, tampoco tendríamos que sorprendernos si la historia de su cicatriz se resuelve de una manera similar

En Espinof | Ni puñetazos de goma ni volverse de fuego. El creador de 'One Piece' sabe perfectamente qué Fruta del Diablo escogería si le dieran a elegir

En Espinof | Cuando 'One Piece' llegó a España, las Akuma no Mi se llamaron "Nueces de Belcebú". La respuesta la tiene el propio Luffy