'One Piece' se convierte en un símbolo de la revolución en Indonesia. El gobierno quiere prohibir la bandera de Luffy como respuesta

Ya es un tropo habitual en 'One Piece' que Luffy llega a la isla de turno, pone el lugar patas arriba y derroca al gobierno tiránico para liberar al pueblo llano. La bandera pirata de los Sombrero de Paja se ha convertido en un símbolo de liberación en el mundo del manganime... Y ahora ha traspasado las fronteras al mundo real porque en Indonesia los fans ya están usando la Jolly Roger de Luffy para protestar contra su gobierno.

Cabe decir que al gobierno indonesio no le está sentando nada bien.

La realidad supera a la ficción

Estos días las redes sociales se han llenado de imágenes de jóvenes indonesios alzando la bandera pirata de Luffy en las protestas contra el gobierno junto a la bandera del país. Y el movimiento social ha llegado a tal punto que algunos legisladores se están tomando este acto de rebeldía como una forma de traición.

Según Firman Soebagyo, un representante del partido Golkar, alzar la bandera de 'One Piece' es "una forma de provocación que representa un deterioro en el entendimiento de la ideología del estado". Desde la Cámara de Representantes ya se toman la bandera de Luffy como un acto de resistencia contra el gobierno e "incluso podría ser considerado traición. No está permitido, debemos actuar con firmeza", dijo Soebagyo.

El asunto ya la llegado a la Cámara de Representantes y a la Agencia de Desarrollo de Ideología Pancasila, y Soebagyo culpa a las redes sociales por permitir este tipo de "provocaciones". La solución según el representante es endurecer la enseñanza de la Pancasila, la ideología filosofía oficial del estado.

Irónicamente, cuanto más trata el gobierno indonesio de prohibir este símbolo, que puede haber empezado como un pequeño movimiento entre fans demasiado entusiasmados, más está reforzando su significado entre los detractores del gobierno. Y es que ya se están revisando las leyes de transporte para impedir que la bandera de Luffy se pueda alzar en camiones y vehículos, y según Sufmi Dasco Ahmad del partido Gerindra este acto es "un movimiento sistemático para socavar la unidad nacional".

La unidad de Indonesia es uno de los principios clave de la Pancasila, con lo que cualquier símbolo que "divida" la opinión de los ciudadanos efectivamente atenta contra esta filosofía. Dasco Ahmad insistió a los ciudadanos a mantenerse unidos, y confirmó que diferentes agencias del gobierno ya están investigando las protestas y el uso de la bandera de 'One Piece' como símbolo. Aunque lo que no queda muy claro es si se está tomando como un movimiento nacional o causado por "influencias extranjeras".

Técnicamente...

Por otro lado, algunos políticos y legisladores se están tomando este acto como una muestra de criticismo hacia el gobierno, y además como un tipo de protesta que "es parte de cualquier sociedad democrática". Aunque algunos críticos son un poco menos extremos y no quieren prohibir directamente la bandera, pero sí que piensan que ondearla es una falta de respeto muy inapropiada, dadas las circunstancias.

"Esta es una expresión política que, desafortunadamente, está fuera de lugar. Las críticas contra el gobierno no deberían destruir el patriotismo o el amor por la nación", dijo Willy Aditya del partido NasDem, como recoge Tempo, aunque reconoce que la bandera anime no es igual de grave como el uso de banderas prohibidas de movimientos separatistas.

Aunque ya a nivel de calle, como señala Riki Hidayat, un residente de Kebayoran, la bandera de 'One Piece' es un símbolo de protesta y de desencanto con el gobierno, que no está protegiendo los derechos de los ciudadanos. "Esto no va de no ser patriota", dijo Hidayata a Tempo, declarando que el patriotismo no tiene ningún significado si el gobierno no protege adecuadamente a sus habitantes.

Veremos en qué queda todo esto, especialmente según se acerque el 17 de agosto, que marca el 80 aniversario de la independencia de Indonesia. Parece que ahora una de las mayores preocupaciones de muchos legisladores es, técnicamente, la ley.

Según la actual ley indonesia, cualquier otra bandera real o ficticia se puede mostrar públicamente mientras la bandera del país esté alzada en un lugar superior y privilegiado. Como señala Riko Noviantoro, investigador de políticas públicas, aunque 'One Piece' se haya convertido en un fenómeno en el país, existen ciertas regulaciones para ondear banderas y no ser sancionados.

"La idea de ondear la bandera de 'One Piece' el 17 de agosto debe ser considerada con cuidado. Si se encuentran violaciones como la profanación de la bandera roja y blanca se podrían imponer sanciones. Espero que el público entienda esto", dijo Noviantoro, como recoge Voi."Personalmente, creo que que la bandera de 'One Piece' no debe ser alzada más alta que la bandera roja y blanca. Porque la bandera roja y blanca es un símbolo de la unidad nacional, como se estipula en la Ley No.24/2009 sobre la Bandera, el lenguaje, emblemas e himno nacional".

