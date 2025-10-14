Si quieres aprender japonés, Duolingo tiene la solución definitiva: un anime isekai con un búho verde tiránico que ya se puede ver gratis

Si queremos aprender un nuevo idioma, cada día lo tenemos más fácil con una cantidad de recursos tremendos online. Y la reina de las apps sigue siendo Duolingo, aunque sea por los memes que nos ha dejado con su búho acosador que está dispuesto a ir a tu casa con un cuchillo si te saltas un día de estudio.

Ahora Duo y Duolingo han llevado el aprendizaje del japonés un paso más allá: han lanzado su propio anime con toques isekai para que no queramos perder la racha.

Konnichiwa, minasan!

Desde la app de Duolingo han anunciado 'The Final Test', un anime de cinco episodios cortos que se irán emitiendo en su canal de YouTube y se podrán ver de manera gratuita.

El primer episodio ya está disponible y arranca cuando Zari, Oscar y los otros personajes habituales de la aplicación son invocados al mundo digital de Duo, un búho verde un poco perturbador que les advierte que no deben perder su racha si quieren salir con vida. Allí deberán superar una serie de pruebas mientras mejoran su japonés y en los desafíos deberán darlo todo para "mantener su racha y a sí mismos con vida". Lo normal cuando estudios idiomas, vaya.

Todos los capítulos de 'The Final Test' están disponibles tan solo en japonés, aunque sí que tenemos disponibles subtítulos en inglés, español y algunos otros idiomas. El objetivo principal de Duolingo es que nos pongamos las pilas y mejoremos nuestro japonés, y son perfectamente conscientes de que el anime es una de las razones por las que sus usuarios empiezan a estudiar el idioma nipón.

"El anime es un fenómeno cultural a nivel mundial. Y, para mucha gente, es la chispa que les anima a aprender japonés", admitió Manu Orssaud, el jefe de Marketing de Duolingo.

Aunque, para tratarse de un anime, 'The Final Test' de Duolingo no ha venido desarrollado por un estudio japonés. En su lugar la responsabilidad ha sido de Titmouse, el estudio detrás de 'Big Mouth' y 'La leyenda de Vox Machina', que la verdad es que ha conseguido un acabado bastante resultón para traer a la vida a los personajes de la app.

