El remake de 'Astro Boy' no está muerto. La gran obra de Osamu Tezuka vuelve este mismo año, aunque con un estreno muy limitado

'Astro Boy' en realidad nunca se ha ido del todo, pero su nuevo anime se está haciendo de rogar. El pequeño héroe de Osamu Tezuka lleva ya una década preparando su regreso de la mano de Thomas Astruc, el creador de 'Miraculous: las aventuras de Ladybug', y parece que el remake por fin sale del pozo.

Preparamos el calendario

El remake de 'Astroy Boy' lleva ya doce años años cociéndose en Francia en una co-producción estelar entre varios estudios punteros que ha unido a Shibuya Production, Method Animation y Tezuka Productions, con los herederos del legendario mangaka supervisando el proyecto.

Hace ya 4 años se anunció formalmente el remake pero llevábamos un tiempo de vacío, y ahora se ha confirmado que este nuevo Astro Boy verá la luz este mismo verano. Lo hará en el Festival de Annecy el próximo junio, donde se presentará oficialmente el nuevo anime. Y aunque el remake aún está en desarrollo, podemos esperar que se muestre metraje en exclusiva y ya se desvelen más detalles.

Por ahora sabemos que Nicholas Hess se ha encargado de la dirección y que 'Astro Boy Reboot' ya ha encontrado emisora en Francia con TF1 SA. Ahora queda ver qué se cuece a nivel internacional y su fecha de estreno definitiva, que quizás llegue para finales de 2026 o principios de 2027.

Hace varios años se enseñó un primer tráiler muy prometedor, con una animación CGI estilizada que combina los estilos de animación europea y el anime japonés. 'Astro Boy' es una de las franquicias más importantes de la historia de Japón, y no olvidemos que 'Pluto' también se tiró cerca de una década en desarrollo, así que es normal que se esté mimando tanto esta suerte de reboot.

Por ahora los vistazos pintan bien, con una actualización bastante simpática. Ahora, si no tenemos la suerte de asistir a Annecy en un par de meses, nos va a tocar echarle un poquito más de paciencia al regreso de Astro Boy.

En Espinof | 13 animes para principiantes que ver en streaming si no sabes por dónde empezar

En Espinof | ¿Cuál es el mejor anime del año en el que naciste? Desde 'Astro Boy' a 'Dragon Ball Z' y 'Jujutsu Kaisen', estas son las series más populares que nos ha dado Japón