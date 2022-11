'Sword Art Online: Progressive' tendrá que esperar: Crunchyroll retrasa el estreno de la primera película de manera indefinida

Ver 'Sword Art Online' al completo desde España es ahora mismo un quebradero de cabeza, porque lo que tenemos disponible en streaming apenas es parte de la serie de anime original.

Incluso nos perdimos en cines 'Sword Art Online the Movie -Progressive- Aria of a Starless Night', así que cuando Crunchyroll anunció que próximamente pasaría a estar disponible dentro de su catálogo pues seguramente los fans de la franquicia lo celebraron por todo lo alto.

¿Dónde esta que yo la vea?

La película de anime tenía que entrar al catálogo este 24 de noviembre, pero la fecha ha pasado y efectivamente la primera película de 'Sword Art Online: Progressive' no está por ninguna parte.

Al final, Crunchyroll ha terminado saliendo a dar explicaciones y ha confirmado lo que nos temíamos: que por ahora la película no llega a España.

ACTUALIZACIÓN: Sword Art Online the Movie -Progressive- Aria of a Starless Night no estará disponible en la plataforma en España por el momento. Pedimos sinceras disculpas por la confusión ocasionada del anuncio anterior, se ha actualizado la noticia con la información correcta. — Crunchyroll.es 🪚 Chainsaw Man YA DISPONIBLE (@crunchyroll_es) November 24, 2022

No se han dado más explicaciones por el momento pero parece que el tema de la licencia de 'Sword Art Online' para España es, como poco, complicado. En Latinoamérica en principio se puede ver sin problema, y según la información de la plataforma estaría disponible tanto con doblaje al español como en japonés con subtítulos.

Así que por ahora nos toca sentar y esperar a ver si finalmente se puede estrenar 'Sword Art Online the Movie -Progressive- Aria of a Starless Night' o no. Mientras tanto, la primera temporada de 'Sword Art Online' sí que esta disponible dentro del catálogo de Crunchyroll.