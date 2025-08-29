La temporada 2 'Ranma 1/2' ya tiene fecha de estreno en Netflix. El remake del anime trae más problemas para Ranma y Akane entre gansos y okonomiyaki

'Ranma 1/2' era uno de esos animes clásicos que se terminaron desviando por completo del material original para crear su propia historia y desenlace. Y aunque seguimos recordando con muchísimo cariño el anime original, ahora los fans de Rumiko Takahashi tenemos otra oportunidad con el remake que se está marcando MAPPA.

Vamos a por otra ronda

En su momento no las tenía todas conmigo, pero el remake de 'Ranma 1/2' de MAPPA me sorprendió para bien (a pesar de las ridículas censuras) y la segunda temporada del anime ya está en marcha. Los primeros vistazos pintan bastante resultones, y podemos ir preparándonos porque Ranma y Akane regresan a Netflix en nada.

Ya sabemos que el remake del anime se podrá seguir semana a semana a través de Netflix, y si nada cambia será una de esas series afortunadas que lleguen con doblaje en varios idiomas el mismo día del estreno. Ahora también se ha confirmado desde la web oficial del anime que la segunda temporada de 'Ranma 1/2' arrancará el próximo 4 de octubre.

La temporada de anime de otoño se nos está quedando cada vez más potente y regresan varias series grandes, incluyendo las nuevas temporadas de 'One-Punch Man', 'Boku no Hero Academia' y 'Spy x Family'. Y lo nuevo de 'Ranma 1/2' promete ser una buena cita semanal, que además ya adelanta bastante problemas para sus protagonistas.

Si nos fiamos de los tráilers y de que MAPPA siga adaptando fielmente la obra de Takahashi, podemos adaptar que la segunda temporada adapte unos 30 o 40 capítulos del manga. Además, los tráilers ya nos han presentado a dos nuevos oponentes: Mousse, un hombre procedente del pueblo de Shampoo, y Ukyo Kuonji, una experta en okonomiyaki que competirá por el amor de Ranma. Vamos, que las cosas no se van a quedar tranquilas y vamos a tener más líos, problemas románticos y patadas voladoras.

Y si la segunda temporada funciona tan bien como la primera, no debería sorprendernos si MAPPA pronto confirma la producción de la tercera temporada. Que al final un anime más "ligerito" como 'Ranma 1/2' le va de miedo al estudio para desengrasar entre series más pesadas y exigentes como 'Jujutsu Kaisen'o 'Chainsaw Man'.

