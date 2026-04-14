La temporada 2 de 'You and I Are Polar Opposites' llegará este mismo año, pero más vale mentalizarnos para despedirnos del anime romántico

La verdad es que apenas llevamos unos meses metidos en 2026, pero el año ha empezado de maravilla si nos gusta el anime. Ya enero empezó de manera muy potente con petardazos como 'Jujutsu Kaisen' y 'Frieren: Tras finalizar el viaje', pero si nos gustan las comedias románticas de instituto una que se desmarcó rápidamente fue 'You and I Are Polar Opposites'.

Pillamos carrerilla

Como ya apunta el nombre, 'You and I Are Polar Opposites' sigue a dos adolescentes que son completamente diferentes. Suzuki es muy enérgica y extrovertida pero que se preocupa demasiado por lo que la gente piense de ella, y está profundamente enamorada de Tani, un chico muy callado pero que comparte sus pensamientos sin darle muchas vueltas.

La primera temporada se cerró en marzo con 12 capítulos, pero si estamos enganchados a la relación de Suzuki y Tani, no tendremos que esperar mucho más. Ya se ha confirmado que la segunda temporada de 'You and I Are Polar Opposites' se estrenará el próximo 5 de julio, con los animes de verano.

El anime romántico se pudo seguir a través de Crunchyroll, y a menos que haya una sorpresa inesperada podemos esperar que los nuevos capítulos también se emitan en simulcast en la plataforma. Eso sí, quizás una vez termine esta segunda temporada, tendremos que mentalizarnos de que después no habrá más anime.

Al fin y al cabo el manga de Kōcha Agasawa tan solo constó de solo 8 volúmenes recopilatorios tras cerrar su publicación en Shonen Jump+ en noviembre de 2024. Y a menos que desde el estudio Lapin Track quieran marcarse algún especial o una película original, la segunda temporada de 'You and I Are Polar Opposites' debería terminar de adaptar todo el manga romántico.

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