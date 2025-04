La temporada 4 de 'The Rising of the Shield Hero' desvela su primer tráiler. El anime isekai regresa este año con más dosis de fantasía y magia

Aunque a lo largo de las temporadas de 'The Rising of the Shield Hero' ('Tate no Yūsha no Nariagari') hemos tenido algún que otro bache con cambio de estudios, parece que desde el estudio Kinema Citrus están decididos a mantener un buen ritmo y ser consistentes con las nuevas temporadas del anime.

La cuarta temporada de la serie isekai ya está en marcha, y ahora ya tenemos un primer tráiler en la mano para ver qué le depara el futuro al Héroe del Escudo.

Justo a tiempo para el verano

Ya se confirmó hace un par de meses que 'The Rising of the Shield Hero' regresará en julio de 2025, como se anunció desde la web oficial del anime. Así que el Héroe del Escudo regresa con la temporada de verano de anime y seguramente la cuarta temporada arranque durante la primera semana de julio.

El anime de 'The Rising of the Shield Hero' ya ha adaptado 12 de las 22 novelas ligeras de Aneko Yusagi y Seira Minami, así que aún queda bastante material por delante para más anime. Aunque teniendo en cuenta la tendencia de las temporadas más recientes del anime podemos esperar que la cuarta temporada ronde los 12 episodios de duración.

Se espera que la cuarta temporada continúe donde nos dejó la trama de la tercera, que reunió a los cuatro héroes legendario y parece que nos llevará a enfrentarnos contra el imperio de Q'Ten Lo. También es posible que tengan que lidiar con el Fénix, una de las bestias más temibles de la serie.

Si queremos ponernos al día con el anime, las dos primeras temporadas están disponibles en Netflix y la serie al completo con sus tres temporadas están en Crunchyroll. 'The Rising of the Shield Hero' es la historia de Naofumi Iwatani, quien es enviado a otro mundo junto con otros tres jóvenes para convertirse en uno de los cuatro héroes legendarios. Sin embargo, en lugar de un arma ofensiva, recibe un escudo.

