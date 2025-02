¡Vuelve el Héroe del Escudo! La temporada 4 de 'The Rising of the Shield Hero' llega este mismo año con una nueva ración de isekai de fantasía

La tercera temporada de 'The Rising of the Shield Hero ('Tate no Yūsha no Nariagari') dejó a sus fans con un pequeño jarro de agua fría porque resultó ser bastante cortita en comparación con la anterior, con una tanda de tan solo 12 episodios. Eso sí, el estudio Kinema Citrus se ha puesto las pilas y prepara el regreso del Héroe del Escudo para este mismo año.

A por la cuarta ronda

'The Rising of the Shield Hero' confirmó el año pasado que la cuarta del anime estaba en marcha, y ahora por fin vuelve a dar señales de vida. Y es que desde la web oficial del anime ya han confirmado su estreno para julio de 2025, aunque aún falta por fijar el día y seguramente no lo sabremos hasta que la temporada de verano de anime esté más cerca.

Con el anuncio también se ha dejado ver una nueva imagen de la temporada, que nos mete en una nueva etapa para el Héroe del Escudo. No se ha confirmado su duración por ahora, pero podemos asumir que a partir de ahora 'The Rising of the Shield Hero' continuará la tendencia de temporadas cortas de unos 12 episodios.

Especialmente porque Kinema Citrus también se está encargando de 'My Happy Marriage' y tienen varios proyectos en marcha, así que se ve que quieren tomarse las cosas con calma y no sacrificar la calidad de sus series. Por su lado, el anime de 'The Rising of the Shield Hero' ya ha adaptado 12 de las 22 novelas ligeras de Aneko Yusagi y Seira Minami, así que todavía queda bastante material por delante para al menos un par de temporadas más.

'The Rising of the Shield Hero' sigue a Naofumi Iwatami, un chico que es transportado a un mundo de fantasía con otros tres chavales y los cuatro están destinados a convertirse en grandes héroes. Pero Naofumi es el único que recibe un equipo defensivo, un escudo, en lugar de un arma ofensiva, y además sus aventuras no empiezan de la mejor manera.

Si aún la tenemos pendiente, tenemos las tres temporadas de 'The Rising of the Shield Hero' disponibles en Crunchyroll y la primera aterrizó recientemente en Netflix.

