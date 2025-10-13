Si todavía no has visto 'Chainsaw Man', Crunchyroll te lo pone fácil: todo el brutal anime ya se puede ver completamente gratis (aunque por tiempo limitado)

Ya va quedando cada vez menos para el regreso de 'Chainsaw Man', que llega a nuestros cines el próximo 31 de octubre con 'Chainsaw Man - La película: El arco de Reze'. Denji vuelve tras tres años de espera con la siguiente etapa de la historia, pero si aún teníamos pendiente el anime de MAPPA ahora tenemos encima una oportunidad de oro para ponernos al día.
Que corre el reloj
Ya lo teníamos fácil para refrescar la primera temporada de 'Chainsaw Man' con dos películas recopilatorias. Pero ojo, que ahora Crunchyroll nos lo pone en bandeja porque por tiempo limitado podemos ver toda la primera temporada del anime completamente gratis.
Este fin de semana en el canal de YouTube de Crunchyrol se celebró una maratón de toda la primera temporada de 'Chainsaw Man' con sus doce capítulos al completo. Pero si nos la perdimos, todavía podemos verla de manera gratuita en YouTube.
Esta versión gratuita de 'Chainsaw Man' se puede ver tanto en versión original en japonés como con doblaje en inglés. Eso sí, los subtítulos están tan solo disponibles en inglés, para el subtitulado en castellano o español latino seguimos teniendo que pasar por la plataforma de pago de Crunchyroll.
En el canal de Crunchyroll también se han facilitado timestamps para poder separar cada capítulo del anime y marcarnos la maratón definitiva. Aunque este visionado gratis solo estará disponible por un tiempo limitado, así que si aún tenemos 'Chainsaw Man' pendiente o queremos prepararnos para el Arco de Reze mejor no dejarlo colgando mucho más tiempo.
