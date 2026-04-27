Uno de los mejores animes de deportes de la década acaba de llegar a Netflix. Un thriller futbolero que trajo la esperanza de vuelta a Japón

Netflix sigue ampliando la cartera de animes y esta semana nos ha dejado una sorpresa tremenda si nos gustan los animes de deportes. En la plataforma ya tenemos clasicazos tremendos como 'Haikyuu!!' y 'Kuroko no Basket', pero si lo nuestro es más el fútbol acaba de llegar un clásico inmediato que ha triunfado en los últimos años.

El lugar correcto en el momento correcto

Se trata de 'Blue Lock', que se ha desmarcado de otros animes de fútbol gracias a su tono de thriller. Tras una derrota aplastante, la federación de fútbol japonesa decide probar algo diferente para revitalizar su selección, y así se crea el programa Blue Lock, destinado a crear a un goleador perfecto y tremendamente egoísta.

Así llegamos a Isagi Yoichi, un adolescente que es invitado a unirse al programa y está decidido a salir adelante en este régimen de entrenamiento tan brutal a nivel físico y emocional.

La primera temporada de 'Blue Lock' fue un éxito tremendo, porque además se estrenó en octubre de 2022 y se fue emitiendo a la vez que el Mundial de Qatar. El hecho de que Japón diera varias sorpresas durante la competición ayudó a aupar aún más 'Blue Lock', que se convirtió en carne de memes en redes y fue enganchando a más fans cada semana.

La primera temporada de 'Blue Lock' ya está disponible en Netflix, al completo con sus 24 episodios y con doblaje en castellano. Después vendría la película 'Episodio Nagi', que es una suerte de recapitulación de estos capítulos desde el punto de vista de otro personaje, y la segunda temporada del anime, que por ahora siguen siendo exclusivas de Crunchyroll. Y si nos quedamos con ganas de más, la tercera temporada ya está en marcha y 'Blue Lock' también prepara su propio live action para este verano.

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