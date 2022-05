'Furiosa': la precuela de 'Mad Max: Furia en la carretera' volverá a contar con Tom Holkenborg (Junkie XL) a cargo de la banda sonora

En 2015, George Miller nos sirvió en bandeja de plata un milagro cinematográfico. Una obra de arte titulada 'Mad Max: Furia en la carretera' que revolucionó el cine de acción de gran presupuesto y que no sólo desbordó nuestras retinas con su espléndida factura visual a nivel técnico y conceptual; también atronó nuestros sistemas auditivos con una banda sonora realmente espectacular.

Si, como un servidor, sois de los que opináis que su score elevó la producción y la experiencia a un nuevo nivel, estáis de enhorabuena, porque el propio Miller acaba de confirmar que el compositor Tom Holkenborg, alias Junkie XL, volverá a coger la batuta en 'Furiosa', la precuela de 'Furia en la carretera' protagonizada por Anya Taylor-Joy.

El anuncio se ha realizado en el marco del Festival de Cannes, donde el director ha presentado su última película bajo el título de '3000 Years of Longing', cuya B.S.O. también corre a cargo de un Holkenborg, quién ha confirmado la buena nueva con el siguiente mensaje:

"¡Vaya semana en Cannes para George y '3000 Years of Longing', que, tristemente, me he tenido que perder; pero no puedo esperar a que la gente vea este extraordinario largometraje. ¡Además! Estoy muy agradecido por continuar mi viaje con George en su siguiente capítulo de la franquicia 'Mad Max': 'Furiosa'".