Cuando el cine rellena los huecos de la historia: esta película que se creía perdida ha aparecido por sorpresa un siglo después en un sótano

El mundo de las películas y programas de televisión perdidos aparentemente para siempre es fascinante: por ejemplo, no hace tanto se encontraron 40 minutos inéditos de 'Metrópolis' y 'La pasión de Juana de Arco' permaneció en un hospital psiquiátrico guardada hasta que se encontró en 1981. Hay grandes obras maestras perdidas para siempre y otras que creímos que jamás podríamos ver que aparecen, de repente, recuperadas de la nada: valga como ejemplo patrio 'Érase una vez', una de las primeras cintas de animación que hace muy poco que se restauró. Siguiendo esta tendencia, ayer se proyectó en Los Angeles una película que nadie creyó que podría recuperarse jamás: 'The oath of the sword'.

Entre Asia y América

Año 1914. Una película sobre una pareja en Asia que tiene que separarse porque él va a América a estudiar en Berkeley y buscarse la vida se estrena en cines con muy poco éxito: el público asiático-americano no responde a pesar de su trágico final y 'The oath of the sword' se pierde en el éter de la historia, teniendo en sí el honor de ser la primera cinta conocida dedicada a este tipo de público muy específico. 109 años después, una profesora asociada de estudios asiático-americanos, Denise Khor, se llevó la sorpresa de su vida al encontrarlo en los archivos del museo George Eastman de Rochester, Nueva York.

"Esta película y otras similares fueron hechas por japoneses americanos durante este inicio de la historia del cine y nunca encontraron un público. Me encanta la idea de que esta cinta por fin lo encuentre en esta época, 2023", dice Khor. La premiere de la cinta tuvo lugar en una pequeña sala de 277 asientos con la esperanza de hacer un pequeño tour por el mundo. Puede no ser la mejor película de la historia, pero no la ha visto prácticamente nadie. Solo por el descubrimiento ya merece la pena, ¿no? Es imposible no tener curiosidad.

En aquella época del cine silente, los directores asiáticos no tenían los mismos canales de distribución en Estados Unidos que los autóctonos, y era común que sus películas, todas bastante similares en temática e intenciones, acabaran perdiéndose. La versión de 'The oath of the sword' que se ha restaurado no es la original, sino una copia de seguridad que se hizo en 1980 y a la que le faltaban título y créditos: todo lo demás está perfecto de manera milagrosa. Quién sabe. Lo mismo algún día se encuentra en un sótano una copia de 'The day the clown cried' y podemos solucionar uno de los puzzles más extraños de la historia del séptimo arte. Crucemos los dedos.

En Espinof | Cine mudo: 'Avaricia' de Erich von Stroheim