Fue votada la mejor comedia de la historia del cine. Una obra maestra que "puedes ver una y mil veces" sin cansarte de ella

La historia del cine está repleta de grandes comedias, pues se trata de un género que el público agradece mucho, especialmente cuando tiene que olvidarse de su día a día y desconectar un rato. Obviamente, hay títulos para todos los gustos, pero ahora toca hacer una parada en la película que fue votada la mejor de la historia del cine en varias ocasiones: 'Con faldas y a lo loco'.

Esta inolvidable película dirigida por Billy Wilder ocupó el número 1 en encuestas realizadas tanto por la AFI como por la BBC, lo que garantiza una mayor variedad de participantes en su selección. Eso sí, en ambos casos la conclusión fue la misma, ya que esta maravillosa comedia logró un consenso indiscutible. Si es que además de divertidísima también tiene uno de los finales más antológicos de todos los tiempos.

Antológica

Estrenada en 1959, 'Con faldas y a lo loco' cuenta la historia de dos músicos (Tony Curtis y Jack Lemmon) que son testigos de un ajuste de cuentas, por lo que se ven obligados huir para que la mafia no acabe con ellos. El problema añadido es que no logran encontrar trabajo, por lo que deciden vestirse de mujeres para refugiarse en una orquesta femenina y uno de ellos se enamora de Sugar (Marilyn Monroe), la cantante del grupo.

Que 'Con faldas y a lo loco' es una comedia muy valorada es algo que no debería sorprender a ningún amante del séptimo arte, pues este remake de 'Fanfare d'amour', un olvidado largometraje francés de 1935, fue ya un éxito colosal en su momento, logrando además 6 nominaciones al Óscar, aunque solamente logró una estatuilla. Y es que ese fue el mismo año que 'Ben-Hur' hizo historia con 11 premios.

En su crítica para Espinof, Adrián Massanet resumió muy bien 'Con faldas y a loco' diciendo que es una de esa películas que "puedes ver una y mil veces" sin cansarte nunca de ella. Sí es verdad que puede chocar un poco para espectadores más jóvenes que se acerquen ahora a ella por primera vez, pero no por ello deja de ser una obra maestra de la historia del cine.

Si todavía la tenéis pendiente o simplemente queréis volverla a ver, tenéis disponible 'Con faldas y a lo loco' en streaming a través de Filmin y de MGM+. Por mi parte, os recomendaría haceros con el bluray, que además de verse y escucharse mejor, también tiene una buena dosis de extras que jamás encontraréis en una plataforma y solamente os costará 11,99 euros.

Imagen de cabecera: MGM

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