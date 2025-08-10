Hace 32 años se estrenó una de las mejores películas de Sylvester Stallone. Hoy puedes ver gratis esta joya del cine de ciencia ficción

Nadie discute que Sylvester Stallone llegó a ser una de las más mayores estrellas de Hollywood, sobre todo como su faceta de héroe de acción. Obviamente, el actor tuvo películas mejores y peores, pero hoy toca centrarnos en una que se estrenó hace ya 32 años y que pertenece al primer grupo: 'Demolition Man'.

De hecho, se da la particularidad de que dos de los mejores espectáculos de acción encabezados por Stallone llegaron a las salas el 1993, ayudando a revitalizar así su carrera -recordemos que al año anterior había encabezado la lamentable '¡Alto! O mi madre dispara'-. La primera y más exitosa fue 'Máximo riesgo', pero la que hoy vais a poder ver totalmente gratis en televisión es en la que se enfrentó a Wesley Snipes, dejando por el camino varias escenas e ideas inolvidables.

Situada en un futuro en el que el crimen ha sido erradicado, 'Demolition Man' cuenta la historia de John Spartan (Stallone), un policía expeditivo que ha sido condenado a ser criogenizado por un crimen que realmente no ha cometido. 36 años después es despertado para que vuelva a cazar a Simon Phoenix (Snipes), un criminal que está sembrando el terror.

Lo cierto es que 'Demolition Man' ya merecería la pena solamente por la rivalidad que plantea entre Stallone y Snipes, pero es que además ofrece multitud de alicientes adicionales, tanto por su uso del humor -inolvidable todo lo relacionado con las tres conchas y el código de conducta verbal- como por su forma de presentar una sociedad que roza lo utópico pero que está más corrompida de lo que parece a simple vista.

Tampoco me olvido de la refrescante presencia de una Sandra Bullock poco conocida por aquel entonces -la estupenda 'Speed: Máxima potencia' no se lanzaría hasta al año siguiente- o de lo bien que el director Marco Brambilla logra balancear una mezcla de géneros que podría haber acabado en desastre. Eso sí, reconozco que está muy lejos de ser una película perfecta, pero sí es una tan entretenida que no te importa nada volver a verla cada cierto tiempo.

Incomprensiblemente, 'Demolition Man' no está actualmente disponible en ninguna plataforma de streaming en España, por lo que algunos de vosotros quizá querrá aprovechar la oportunidad de que se emite esta noche en Neox a partir de las 22:15. Además, os recuerdo que ha sido relanzada hace poco en blu-ray y que podéis haceros con ella en alta definición por apenas 11,95 euros.

