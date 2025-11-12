Tras repudiarla durante 40 años, Japón al fin admite la existencia de esta controvertida película basada en hechos reales

El biopic es un género que suele ir a lo seguro. A menudo basta con elegir una figura histórica relavante y retratarla desde la admiración y el rigor histórico. No fue el caso con 'Mishima: una vida en cuatro capítulos', la película de Paul Shrader es una épica de dos horas que combina los eventos de la vida real del controvertido autor Yukio Mishima y de su ficción, creando un ambicioso e incendiario collage que pilló a todos desprevenidos.

Si bien en occidente hemos celebrado la cinta durante años, considerándola una obra maestra y una de las mejores obras en la filografía de Paul Shrader, no es el caso en su país natal. 'Mishima' no llegó a Japón en su estreno, y se la ha ignorado durante cuatro décadas. Ese velo termina en 2025. En un movimiento que se ha recibido con gran expectación, la película formaba parte de esta 38º edición del Festival Internacional de Cine de Tokio. Desde la prensa japonesa cubrían que las entradas se habían agotado apenas a los quince minutos.

La prohibición a la película no era oficial, pero era un tabú igualmente conocido por todos los implicados. La película se rodó en Japón, con talento japonés y en los famosos estudios de Toho. El problema era el sujeto de la película. Mishima era un autor nacionalista e ídolo de la derecha japonesa. Que fuera un americano quien estuviera haciendo esta película sentó muy mal en los círculos conservadores nipones.

Eran tensiones que se notaban en la producción, hasta el punto de que el equipo insistió a Shrader que llevase un chaleco de seguridad a los rodajes y estaban alerta de que en cualquier momento pudieran anunciar el cierre prematuro desde el estudio. Un día, a Shrader le llegó el mensaje de parte de uno de los productores de que el rodaje podría continuar con normalidad. Hasta años más tarde no descubrieron que esto había sido por un trato verbal que había quedado solo entre Toho y la derecha americana. Dejarían que el rodaje tuviera lugar si nunca se estrenaba en Japón.

En 2024, ya parecía haber pasado el tiempo suficiente para que las tensiones se enfriasen y la necesidad del trato fuera cosa del pasado. En el podcast de IndieWire, Shrader afirmaba que al fin estaban en negociaciones para estrenar la película, y que lo único que necesitaban era la aprobación de la familia de Mishima.

Si bien no ocurrió en aquel momento, ha sido solo un año más tarde cuando hemos tenido el gran evento. Shrader ha acudido a Tokio como prometió que haría de estrenarse, afirmando que "creía que el momento llegaría algún día". En su discurso aprovechaba para agradecer el esfuerzo de su productor, Mataichiro Yamamoto, por mantener el proyecto vivo, además de reivindicar su rol como director, declarando que siempre le fascinó la historia del personaje, ya que es una tragedia con mucho en común con otras de sus obras como 'Taxi Driver'.

En Espinof | En Japón tirar comida es un tabú cultural. La televisión ha intentado solucionarlo con un solo mensaje

En Espinof | El pueblo de 'Ponyo en el acantilado' existe de verdad: un precioso puerto en el que Hayao Miyazaki pasó meses ideando su película