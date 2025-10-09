En Japón muchos programas de comida tienen algo en común: un mensaje aclaratorio para no saltarse un tabú cultural

La televisión japonesa tiene sus particularidades, durante años nos hemos fascinado con cómo sus programas navegan entre lo pintoresco y lo grotesco. Esto también ha llevado a costumbres curiosas, y una es un pequeño mensaje que aparece habitualmente en aquellos programas en los que aparece comida, ya sea específicamente de cocina o de variedades.

Se traduce a algo así como "el equipo se lo comió después", y es una forma de tranquilizar a la audiencia con que después de la grabación no se ha malgastado nada.

No hay reportes exactos de cuál fue el primer programa en introducirlo, aunque uno de los principales sospechosos de esta tendencia es el programa de variedades 'Downtown no Gaki no Tsukai ya Arahende!!' donde en sus numerosos juegos usaban a menudo sandías como arma y las espachurraban. Tras esto, en Nippon TV, la cadena del programa, empezaron a introducir el mensaje para apaciguar las quejas de los espectadores.

Claro que por mucho que el mensaje se ponga en pantalla, no implica que sea cierto. Desde entonces la prensa japonesa ha dudado de la autenticidad de esta afirmación, con reportes contradictorios de si se cumplía o no, incluyendo entrevistas a productores de televisión que para justificarse recordaban que uno podía intoxicarse si come comida después de cierto tiempo. Aun así, la mera existencia ha sido suficiente para muchos.

En Japón, malgastar la comida es un tabú cultural bastante arraigado. En los últimos años ha habido una lucha de activistas en contra de la industria alimentaria por desechos de sushi, y recientemente, una promoción del juego de cartas coleccionables de Pokémon con McDonalds causó mucha controversia después de que se viralizasen imágenes de contenedores repletos de menús sin constumir, ya que muchos lo compraban solo para que le dieran la carta.

