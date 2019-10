'El plan': una crítica a la masculinidad y la ruptura entre humor y tragedia más drástica del cine español reciente

El debate está servido. Al cuarto día aterrizó la polémica en la SEMINCI 2019 con 'El plan', debut en el largometraje de ficción de Polo Menárguez. Se trata de la adaptación cinematográfica de la obra de teatro de mismo título creada por Ignasi Vidal.

Una adaptación arriesgada, una película destinada a la controversia

"Espero que no se malinterprete mi película", ha declarado el director ante el revuelo ocasionado en la rueda de prensa posterior a la proyección debido al desenlace de esta, que obviamente es conveniente no desvelar. 'El plan' encierra a tres personajes en un mismo espacio (el piso de uno de ellos), al modo de otros filmes españoles como 'El método' (Marcelo Piñeyro, 2005), 'El rey tuerto' (Marc Crehuet, 2016) o 'Litus' (Dani de la Orden, 2019), también basadas en piezas teatrales.

Tres amigos que han sido despedidos de la empresa en la que trabajaban y se encuentran desmoralizados por su situación de paro laboral. En estas circunstancias se reúnen para acometer el plan que hace mención el título pero surge un inconveniente: el coche con el que se desplazarían se ha averiado y hay que esperar a la grúa.

Mientras tanto, entre los personajes brotarán conflictos y saldrán a relucir diferentes secretos. Es entonces cuando la película, que comienza con un tono de comedia muy definido, paulatinamente se tornará más y más oscura. "Cuando salí de ver la obra de teatro quedé muy impactado, y al tratar temas similares a los de mis cortos me interesó mucho realizar la adaptación", explica Polo Menárguez.

Sin embargo, comenta que no fue fácil hacerse con los derechos debido a que Vidal era bastante reticente con la adaptación de su obra al cine: "Él pensaba que 'El plan' no debía llevarse nunca a la gran pantalla". Al final, entre director y productor consiguieron convencerle a fuerza de insistir. En cuanto a la complejidad del asunto tratado, reconoce el realizador madrileño que "sabíamos desde el minuto 0 que se trataba de un proyecto muy arriesgado, pero queríamos hacerlo".

Aunque inevitablemente el final de la película sea el que se preste para la reflexión y la discusión, es durante su desarrollo donde se muestran los ingredientes que le dan o le quitan el sentido a esa resolución. El desempleo y la situación laboral de los tres hombres están detrás de sus acciones, comportamientos y relaciones de los personajes, tanto entre ellos como entre sus familiares.

Tampoco es baladí que sean tres personas del género masculino, siendo precisamente el retrato de la masculinidad el claro objetivo del realizador. Y qué mejor para hacerlo que unir a tres amigos a que dialoguen entre ellos, se rían, discutan y expresen sus ideas sin nadie más delante.

"El gran reto con 'El Plan' era combinar el drama y la comedia"

"Quería hacer una crítica a la masculinidad y a un mundo que no ha sido educado en igualdad de género", confiesa Polo Menárguez. Y añade que por desgracia "las frustraciones del hombre se manifiestan siempre con violencia" un apunte interesante que da pistas sobre lo que ocurrirá más adelante. El esquema del director es construir la acción a través de los acontecimientos cómicos que se van produciendo para exponer ante el espectador la verdadera naturaleza de los protagonistas.

Pero la ruptura que existe en 'El plan' entre el humor y la tragedia es, seguramente, la más drástica que se ha visto en el cine español reciente. "El gran reto de la película era combinar el drama y la comedia. En la obra teatral hay muchísimo más humor, pero yo quería reducirlo", aclara Menárguez. Para ello contó con el apoyo fundamental de los actores, Antonio de la Torre, Raúl Arévalo y Chema del Barco, a los que pidió contención en el humor.

Preguntado por el reparto, el director se muestra muy contento: "Mi casting ideal es el que sale en la película. En cuanto llamé a Raúl y a Antonio me dijeron que sí, ambos habían visto la obra de teatro y les había gustado mucho". Es, no obstante, un sorprendente Chema del Barco quien sostiene el personaje más complejo de los tres y el que debe medir más sus palabras, cada gesto.

Polo Menarguez, Chema Del Barco y Nacho la Casa (productor)

Tras la proyección, el actor declaró que 'El plan' trata sobre "algo que desgraciadamente vemos a diario". "La parte emocional rompe con la racional, es lo que llamamos enajenación mental", comentaba Del Barco ahondando en la psique humana, al igual que hace su personaje en el filme. Reincidía igualmente en que "nunca imaginas lo que va a ocurrir al final".

Sobre las complicaciones derivadas de rodar en una casa real y no en un plató, Polo Menárguez afirmó que fueron soslayadas con facilidad debido a su experiencia grabando en interiores reales para sus anteriores cortometrajes, unido a los avances técnicos y la buena planificación. Al igual que espera que vaya bien el estreno de la película, el 21 de febrero, donde los espectadores podrán continuar con el debate abierto en el 64º Festival de Valladolid. El director recalcó que desearía que el público no conociera nada sobre lo que ocurre en la trama, así que para los que no la hayan visto deberán esperar hasta el año que viene.