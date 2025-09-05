Sólo tienes 5 días para verla en Netflix: el mejor thriller español de los últimos años, ganador de 9 premios Goya

Pocas películas recientes han sabido retratar la violencia latente en la vida cotidiana como lo hizo 'As bestas', la obra maestra de Rodrigo Sorogoyen que se estrenó hace ya tres años. Inspirada en hechos reales, cuenta la historia de una pareja francesa que se muda a una aldea gallega buscando tranquilidad y contacto con la naturaleza. Y lo que en apariencia es un choque cultural pronto se transforma en un enfrentamiento cada vez más asfixiante, donde el resentimiento y la hostilidad terminan por convertirse en una amenaza imposible de contener.

Suspense en lo cotidiano

Sorogoyen filma los bosques y montañas gallegas transformándolos en un territorio áspero y opresivo, donde el paisaje refleja las tensiones invisibles que hierven bajo la superficie. La atmósfera de cada escena parece cargada de electricidad, como si algo terrible pudiera estallar en cualquier momento. Y es lo que termina ocurriendo en el filme.

Sorogoyen construye el suspense con una precisión quirúrgica. Las largas conversaciones entre personajes, rodadas en planos sostenidos, funcionan como auténticos duelos verbales en los que el silencio pesa tanto como las palabras. Esa tensión latente, sumada al retrato de una comunidad aislada y marcada por resentimientos de años, convierte la película en un thriller profundamente incómodo.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES PELICULAS DE LA DÉCADA (2010-2019)

Y el reparto eleva todavía más el conjunto. Denis Ménochet y Marina Foïs aportan humanidad y vulnerabilidad a la pareja protagonista, mientras que Luis Zahera ofrece una de las interpretaciones más intensas y perturbadoras del cine español reciente, con la que ganó un Goya. La naturalidad de los actores refuerza el realismo de la historia, haciendo que la violencia que se insinúa resulte incluso más inquietante.

Al final, 'As bestas' no es solo un ejercicio de género, sino también una reflexión sobre la incomunicación, el choque cultural y la dificultad de entender al otro. Es una película que invita a reflexionar sobre cómo los conflictos más íntimos pueden derivar en tragedias irreparables. Y todavía estamos a tiempo de revisitarla en Netflix, que la seguirá teniendo en su catálogo hasta el 10 de septiembre.

En Espinof | Qué ver si te gusta 'As Bestas': 3 intensos thrillers disponibles en streaming marcados por la hostilidad entre vecinos que te harán poner bien el pestillo

En Espinof | Las 7 mejores películas españolas de 2025 (por ahora)