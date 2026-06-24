Hoy en Netflix, un thriller con Candela Peña donde la gente sonríe muy poco y que convierte la memoria en un lugar peligroso

Además de ser una de las colaboradoras estrella de 'La Revuelta', Candela Peña también protagoniza el último éxito en Netflix con el thriller 'La desconocida', adaptación cinematográfica de la novela escrita por Rosa Montero y Olivier Truc.

Dirigida por Gabe Ibáñez y protagonizada por Candela Peña y Ana Rujas, la película arranca con una premisa muy inquietante y una mujer que aparece encerrada dentro de un contenedor en el puerto de Barcelona sin recordar quién es ni cómo ha llegado hasta allí.

Y si no me acuerdo no pasó

La historia comienza cuando las autoridades encuentran a una mujer maniatada, golpeada y completamente desorientada dentro de un contenedor procedente del sur de España. Sin documentación y sin ningún recuerdo de su pasado, la única pista disponible es su propia supervivencia.

A partir de ese hallazgo, la historia despliega una investigación marcada por los secretos, las identidades ocultas y los recuerdos fragmentados, construyendo un relato donde la memoria se convierte en el verdadero campo de batalla. Y la investigación queda en manos de la detective Anna Ripoll, interpretada por Candela Peña, y del agente Quique Zárate (Pol López).

A medida que avanzan las pesquisas, los investigadores intentan reconstruir la identidad de la desconocida mediante testimonios, informes médicos y documentos dispersos. Sin embargo, cada nueva pista parece dejar más interrogantes que respuestas. La amnesia deja de ser un simple recurso narrativo para convertirse en el eje sobre el que gira toda la trama.

Poco a poco, la película amplía su alcance y transforma el misterio inicial en una historia más compleja. Ya no se trata únicamente de descubrir quién es la protagonista, sino de averiguar si alguien está ocultando deliberadamente su pasado. La tensión surge del choque constante entre lo que ella consigue recordar, lo que otros afirman saber y todo aquello que permanece fuera de su alcance.

Uno de los aspectos más llamativos de la película es el apartado interpretativo, con Candela Peña y Ana Rujas sosteniendo el peso emocional de la historia. Mientras la primera aporta profundidad a una investigadora marcada por sus propios conflictos personales, la segunda construye un personaje obligado a reconstruirse desde cero.

Es cierto que 'La desconocida' sigue muchas de las convenciones habituales del thriller contemporáneo, pero es muy interesante cómo encuentra su filón en la exploración de la memoria, la identidad y los secretos que pueden permanecer ocultos incluso para la persona que los ha vivido.

En Espinof | Las 29 películas de Netflix mejor valoradas por la crítica demuestran que no todo el cine de la plataforma es puro relleno

En Espinof | Las mejores películas de 2026