'Most Dangerous Game': el adictivo thriller de Quibi es una elegante actualización de las cacerías humanas

Con la divertida 'La caza' por segunda vez en la nevera (fuera de Estados Unidos), en esta ocasión por cuestiones de salud global, Quibi ha dado en la diana con su apuesta por la enésima adaptación del clásico relato de cazar seres humanos. Bienvenidos al juego más peligroso del mundo, 'Most Dangerous Game'.

Corre corre, que te mato

Con la obra de Connell siempre en mente (no en vano hay un personaje que responde a ese nombre), el thriller de Quibi está lejos de ser la serie más sofisticada del año por mucho que se empeñe Christoph Waltz en aportar su clásica dosis de extravagancia cool que tan bien maneja. Pero la serie tampoco necesita nada más.

Directa al grano y efectiva, no confundir con simple, 'Most Dangerous Game' no pierde (demasiado) el tiempo antes de entrar en acción y colocar al héroe voluntario interpretado por Liam Hemsworth como trofeo mayor de una nueva caza urbana donde la élite se permite pagar el precio de una vida humana. Algo que ya hemos visto muchas veces dentro y fuera del universo creado por Richard Connell, como en la brillante 'Hostel 2' de Eli Roth, una película siempre a redescubrir.

Y lo cierto es que la mano de Phil Abraham, director llegado de clásicos televisivos de ayer y de hoy del calibre de 'Los Soprano', 'Mad Men', 'Breaking Bad' o 'GLOW', sin ser una marca de fábrica fácilmente identificable, sí que aporta un oficio que se antoja clave en el desarrollo de una propuesta así. Su veteranía y conocimiento del medio es uno de los grandes aciertos de la serie de Quibi.

Dolores de cabeza

Tal vez sea la serie con una atmósfera más lograda hasta el momento en Quibi, y tal vez eso se deba a que en realidad el proyecto ha sufrido una constante reconversión, pasando de ser una película y una serie convencional a un título referente en el lanzamiento de Quibi. Esta historia de un hombre desesperado envuelto en una situación increíble tiene ya 10 años.

Gestado como largometraje, reconvertido a serie y finalmente a micro contenido para móviles, pero sin perder sus señas de identidad ni su intensidad, 'Most Dangerous Game', al igual que su protagonista, se resistió a morir durante todo este tiempo. Ese espíritu luchador infatigable se transmite durante cada episodio, sobre todo una vez comenzada la cacería alrededor de una ciudad inundada en desconfianza, miedo y paranoia.

Como cada uno de los lanzamientos de la nueva plataforma, 'Most Dangerous Game' no busca ser memorable ni causar sensación, pero como thriller ameno y dinámico con el que pasar micro-momentos diarios es clara y precisa. Se ve, se disfruta y se espera con ganas al siguiente episodio. No es menos cierto que estando completa en un par de semanas, la opción de ver todo de una vez, como si fuera aquella película ideada diez años atrás, es una opción tan interesante como cualquier otra.