El nuevo éxito de Netflix es este entretenido thriller de venganza con un padre al límite dentro de un sistema que no funciona

El thriller de venganza siempre ha seguido fórmulas bastante reconocibles, pero de vez en cuando aparece una película que intenta ir un paso más allá y explorar algo más incómodo: qué ocurre cuando la desesperación empuja a alguien corriente a cruzar límites morales. Es justo ahí donde se sitúa '180', una producción sudafricana que ha llegado con fuerza en Netflix y que, lejos de limitarse a la acción o la tensión superficial, construye un relato mucho más turbio y reflexivo sobre la justicia, la rabia y los fallos del sistema.

Escrita y dirigida por Alex Yazbek y protagonizada por Prince Grootboom, la película parte de una premisa sencilla para desarrollar una historia que conecta lo cotidiano con lo extremo.

Más allá de la venganza

Todo arranca con una situación tan reconocible como un atasco en Johannesburgo, que se convierte en tragedia en cuestión de segundos. Zak presencia un asesinato y, poco después, un altercado aparentemente menor acaba con su hijo gravemente herido. A partir de ahí, la película construye un efecto dominó donde cada decisión empeora la anterior.

Aunque podría parecer otro relato de ajuste de cuentas, la película pone el foco en la frustración con instituciones ineficaces: seguros médicos que fallan, burocracia absurda y un sistema judicial incapaz de responder. La película sugiere que la violencia no surge en el vacío, sino en un entorno donde la sensación de abandono empuja a tomar decisiones límite.

Zak no es un héroe ni un villano al uso. Es un hombre corriente que, poco a poco, deja de confiar en las estructuras sociales impuestas para imponer su propia justicia. Esa transformación, más emocional que épica, es uno de los mayores aciertos del filme, porque parece comprensible lo que hace, incluso cuando sus actos dejan de ser defendibles.

Aunque está profundamente arraigada en su contexto sudafricano, la historia tiene un carácter universal. La película conecta con esa sensación compartida de impotencia ante sistemas que no funcionan y aunque hay decisiones narrativas discutibles, ciertos giros forzados y momentos donde la verosimilitud se resiente, destaca por su ambición temática y por intentar aportar algo más que simplemente adrenalina. Y eso es digno de valorar.

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