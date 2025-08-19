HOY SE HABLA DE
Es la película que DC no quería que vieras hace unos años. Al fin se ha estrenado en España a través del streaming y es una cosa única

Nos hemos conformado con versiones menores del Joker cuando podríamos haber tenido esto

The Peoples Joker 2022 Vera Drew

Nota de Espinof

El cine de superhéroes ha permitido exportar el cariño de una serie de personajes pop de lo más cruciales para mucho hacia un nuevo tipo de experiencia, aunque lo cierto es que ha tenido sus más y sus menos. Al ser todo blockbusters, y teniendo que lidiar con legados inmensos, las películas del género tienen que adscribirse a formatos más seguros, además de a guiños cómplices.

Es raro en realidad que alguien pueda coger todo un canon y hacer algo puramente personal. Podemos ver una buena convivencia entre la visión del autor y las demandas del mainstream, pero nunca se va a pisar la línea de algo verdaderamente transgresor. Al menos, las mejores películas no se sienten tan radicales como lo llega a ser ‘The People’s Joker’.

Un Joker para todos

Que esté en la conversación de grandes películas basadas en cómics resulta casi irrelevante en el caso de este arrebato de indie lo-fi de Vera Drew, que escribe, dirige y protagoniza un relato personal que deforma a través del canon del Joker y Batman. Claramente no iba a hacer gracia a DC y Warner, que intentaron frenar su estreno, pero es un artefacto singular que al fin podemos ver en España a través del streaming en Filmin.

Creciendo en un pueblo pequeño, estando a cargo de una madre abusiva y con un padre ausente, un adolescente encuentra su único remanso de paz en la vida a través de un programa de comedia en vivo emitido desde Gotham. Es por ello que aspira a convertirse en cómico de la gran ciudad, pero una serie de decepciones y desafíos la llevarán a transformarse en una radical humorista alternativa con el nombre artístico de Joker The Harlequin.

Drew convierte su propia historia de transición de género, descubrimiento de identidad queer y pasión por la comedia en vivo y en formato sketch en una disparatada alegoría donde fusila sin piedad las historias de los cómics y también el look icónico de las adaptaciones fílmicas. Pero DC no es la única con motivos para sentirse ultrajada por una parodia que también entra a cuchillo en el submundo de la comedia alternativa y también corporativa, señalando también un programa como SNL.

‘The People’s Joker’: convertir el pop en personal

The Peoples Joker 2022

Es una vuelta de tuerca con mucho de provocación que podría haberse agotado en el minuto uno, especialmente con un acabado deliberadamente feista y la sensación de que se ha ido cobrando infinidad de favores para llevar esto a cabo. Drew consigue, sin embargo, que todo este revoltijo se convierta en algo emocionante y personal donde por una vez la iconografía pop se vuelve al servicio de la historia.

El resultado es un viaje alocado, deprimente, fabulosamente disparatado, ocasionalmente incorrecto y también oscuro. Drew vuelca tanto de ella en este extraño proyecto de pasión que casi cuesta pensar que vaya a tener otra idea mínimamente parecida. No es una película atada mínimamente a patrones convencionales, así que es difícil llamarla satisfactoria de una manera tradicional, pero sí que es una de las películas de fantasía más interesante que se pueden ver.

