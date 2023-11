El thriller más tenso del año se acaba de estrenar en España en streaming. Cine de atracos ecoterrorista que te hace arañar el asiento

La situación en el mundo está caldeada, en más de un sentido. Mientras "disfrutamos" de una ola de calor en pleno mes de noviembre, se montan de nuevo debates sobre si son pertinentes los intentos de sabotajes en museos de obras artísticas por parte de activistas para concienciar sobre la debacle climática a la que estamos abocados. Por supuesto, no es por desprecio del arte en sí, es su manera de prolongar el estatus que éste puede tener para llamar a la acción.

Encontrar cine actual que tenga esa clase de compromiso es complicado en su faceta más comercial, a menudo teniendo que atemperar el mensaje para no escandalizar, y en el cine más pequeño a veces se encuentran ejemplos que se dan a sí mismos palmadas en la espalda por su propio activismo. Pero en el cine independiente es donde se puede encontrar una obra que es capaz de ser implacable sobre el tema, y al mismo tiempo absolutamente trepidante y adictiva de ver. Es el caso de 'Sabotaje'.

Material inflamable

Una traducción bastante lacónica y directa de 'How to Blow Up a Pipeline', una de las sensaciones independientes de este año que adapta una novela que, a pesar de su nombre, no es un manual de instrucciones para el ecoterrorismo. Pero sí es material inflamable, como la película en sí. Un thriller demoledor de hora y media que se acaba de estrenar en España vía streaming a través de Filmin.

Dirigida por Daniel Goldhaber, la película nos muestra el proceso seguido por un grupo de activistas que optan por un golpe de impacto para llamar a la lucha climática. Con un meticuloso plan, que implica la manipulación de potentes explosivos caseros, buscan atentar contra un oleoducto de una de las grandes empresas petrolíferas de Estados Unidos, buscando provocar un colapso a múltiples niveles.

Puede parecer que hay pocos matices, pero 'Sabotaje' encuentra interesantes aristas dentro de estos activistas, que te muestra a través de flashbacks e interacciones que van desde la necesaria relajación antes de realizar el trabajo a la confrontación de posturas. Aquí no hay un villano con cara que haya que despreciar, que marque claramente a qué hay que oponerse, porque aquí el enemigo es demasiado grande para tener rostro.

'Sabotaje': pura tensión

Las acciones tomadas por este pueden resultar totalmente reprobables para muchos, al no tener demasiados remilgos ante el impacto que pueden tener hacia más gente que no son sólo poderosos dueños de empresa. Pero la película retoma el espíritu del libro que adapta, señalando cómo la obsesión por preservar la propiedad privada nubla deriva en la preservación de un status quo que termina siendo pernicioso a nivel global.

Esta urgencia hace a 'Sabotaje' una película absolutamente necesaria, sin que por ello se aplauda a sí misma. De hecho, opta por contar su relato de la manera más tensa posible, con tramos donde verdaderamente dan ganas de arañar el asiento. El desarrollo del plan es puro cine de atracos, pero carente de cualquier aspecto de glamour. La inquietud que proporciona el habilidoso montaje y esa banda sonora a medio camino entre Tangerine Dream y Daniel Lopatin son suficiente para meterte de lleno en este artefacto a punto de estallar.

