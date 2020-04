'When the Streetlights Go On': Quibi ya tiene su propio 'Riverdale' con un ambiguo thriller adolescente de asesinatos

La nostalgia es un arma, decían Astrud. Yo no solo estoy de acuerdo con la afirmación, es que además creo que es un arma pesada. Quibi no iba a ser menos que los demás y también tiene su thriller de misterio y crímenes entre pasillos de instituto: 'When the Streetlights Go On'.

¿Quién es el asesino?

Si hay algo que Quibi está haciendo bien es repescar proyectos caídos y convertirlos en atractivo contenido original. 'When the Streetlights Go On' fue concebida hace diez años por Chris Hutton y Eddie O'Keefe, entonces estudiantes del American Film Institute de apenas 20 años. En 2012, lo desarrollaron y a pesar de que el guión ocupó el segundo lugar en la Lista Negra de ese año, solo por detrás de 'The Imitation Game (Descifrando Enigma)', no lograron encontrar la financiación.

Tras muchos años de dimes y diretes a través de Paramount, interesada en sacarlo adelante, sobre todo teniendo en cuenta la increíble aceptación de este tipo de ficción hoy en día, Quibi, con Jeffrey Katzenberg y Meg Whitman a la cabeza, acaba de estrenar la serie como una de las grandes apuestas de la compañía. Y aunque muchos se hayan empeñado en ver aquí un cruce entre 'Stranger Things' y 'Twin Peaks', sería conveniente que el espectador casual no tenga en cuenta semejantes expectativas. La nueva serie de Quibi se parece más a 'Riverdale' que a cualquier otro referente que pueda adornar su venta.

Ambientada en un pequeño pueblo de Illinois a mediados de los 90, la serie presenta a Charlie Chambers, un joven estudiante aspirante que recorre el barrio en bicicleta bajo las calurosas calles de un verano especialmente sofocante. Como una suerte de 'Cuenta conmigo', su versión adulta narra la agonía de aquel año maldito, abriendo la puerta a una serie de misterios que no terminan de resultar tan apasionantes como promete su estupendo punto de partida.

Escuela de jóvenes asesinos

Tras una serie de sucesos más o menos accidentales, una plaga de cigarras y dos asesinatos, el pueblo (pero sobre todo el instituto) se pondrá en modo alerta, centrando sus sospechas en el clásico macarra de la localidad y provocando una serie de acontecimientos y que irán haciendo mella en las relaciones entre los personajes.

Como muchas de las apuestas iniciales de Quibi, la serie resulta más atractiva por la forma que por el fondo, con una fotografía fabulosa, una banda sonora que nos mete de lleno en su época y un buen casting, aunque sea la primera de las producciones de la plataforma que más perezosamente avanza. Tal vez sea porque también es la que tiene una media de episodios de mayor duración. De todos modos es justo reconocer que la presencia de intérpretes como Queen Latifah, Mark Duplass y Sophie Thatcher, que lleva buena parte del peso de la serie, engrandece el relato.

Al contrario que en 'Flipped', por poner un ejemplo de Quibi, la directora Rebecca Thomas no deja que la tecnología nos saque de la historia. Aquí no importa cómo tengas el teléfono, puesto que no hay cambio de valores de plano ni adornos estimulantes para probar el cambio de posición. Quizás se resienta un poco de contar una historia tan "grande" en un formato tan reducido, pero a pesar de sus sombras, 'When the Streetlights Go On' es otro valor añadido para seguir navegando entre los contenidos de Quibi. Como complemento os dejamos aquí abajo el tráiler del proyecto original de la serie.