Qué ver de Steven Spielberg: un blockbuster mayúsculo que sigue sin tener competencia casi 30 años después

A pesar de toda la bomba y el discurso épico, películas como 'Jurassic World: Dominion' evidencian lo peor del blockbuster moderno: sin alma, sin secuencias de acción memorable y casi todos los arcos tratados como un trámite a cumplimentar, preñándolos de guiños a cosas reconocibles para los fans pero sin mayor interés. Vamos, el 'Star Wars: El ascenso de Skywalker' de los dinosaurios.

Con este panorama, cómo no estar tentado de mirar atrás, y llenarse los ojos con algún gran film de antaño, de la época en la que maestros como Steven Spielberg eran los que petaban el cine comercial. Ahora tenemos una gran oportunidad para hacerlo. 'Parque Jurásico', una de sus obras maestras, se emite en Cuatro a las 15:40. Aprovechad, que esta en streaming no la tenéis.

No hemos reparado en gastos

Spielberg sabía que había dinero a lo grande tras la idea de hacer una ambiciosa película sobre dinosaurios. Se abalanzó hacia la idea de Michael Crichton cuando todavía no estaba publicado el libro y consiguió además usarla de puente para financiar 'La lista de Schindler' -que rodó y terminó en lo que se hacía la post-producción de esta-. Con David Koepp a bordo para terminar el guión, el director se preparó para hacer un blockbuster definitivo.

La historia es bien sabida: un grupo de científicos, interpretados por Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum, son llamados a una recóndita isla donde un megalómano millonario ha tenido la idea del millón de dólares: un parque temático sobre dinosaurios. Con una portentosa tecnología, ha conseguido devolver a la vida a estos, quizá sin pararse demasiado a pensar en si era posible controlarlos.

Aquí hay material para una película de monstruos bastante potente, con algunos claros ecos a las pelis de Godzilla que Spielberg se veía de pequeño. No obstante, la clave para hacerla una película total es cómo añade elementos de distintos tipos de películas para hacer una película colorida y completa. Tenemos romance, drama de madurez, terror, humor, acción deslumbrante, crítica consumista, etc.

'Parque jurásico': magistral y monstruosa cinta

Otra de las claves es, por supuesto, lo requerido para dar vida a estos dinosaurios -al menos, ponerlos en movimiento en pantalla-. Casi como el lema del personaje de Richard Attenborough, no se repararon en gastos para emplear los efectos más punteros del momento y los animatrónicos más sofisticados para hacerlos posibles, manteniendo además cierta textura artesana que los hace más "palpables" y mejor envejecidos que las películas que vinieron después.

La puesta en escena suprema de Spielberg pone el resto. Todas las imágenes de dinosaurios impactan, además de por los buenos efectos, por cómo crea anticipación desde la imagen y el sonido. La elaboración del suspense es máxima, aportando ahí la excelente banda sonora de John Williams, y sabe cuándo meter a un dinosaurio en pantalla y cuando no. Funciona de manera tan perfecta de principio a fin que es difícil no hablar de ella en los términos más recargados. Es una obra maestra, una más del director -si me apuráis, más que la otra que sacó ese mismo año-.