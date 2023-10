A Christopher Nolan no le gusta la etiqueta de biopic y cree que 'Oppenheimer' no encaja dentro de ella. "No es un género útil"

Mientras esperamos a que se obre el milagro y Christopher Nolan termine dirigiendo sus películas de James Bond de época —si es que los rumores son ciertos—, el cineasta británico nos ha regalado su punto de vista sobre la etiqueta de "biopic" a la hora de catalogar un largometraje según su género. Como de costumbre, su argumento al respecto es tan interesante como sorprendente.

Etiqueta reduccionista

Según explicó durante un evento en la City University of New York —vía Variety—, Nolan no tiene un gusto particular por el concepto de "película biográfica". De hecho, el responsable de 'Oppenheimer' ha afirmado que es tremendamente reduccionista, y que simplifica en exceso la vida del personaje retratado.

"Hay una tendencia en la biografía post-Freud de atribuir características de la persona de la que estás hablando a la genética de sus padres. Es una visión muy reduccionista de un ser humano. Si estás escribiendo un libro de 500 páginas o 1,000 páginas, hay una especie de equilibrarlo con su individualidad y experiencias. Cuando comprimes y simplificas a lo necesario en un guión, es tremendamente reduccionista".

Pero, ¿qué hay de 'Oppenheimer'? Para Nolan, su retrato del padre de la bomba atómica no es un biopic, ya que sólo abarca una parte de la vida del objeto de estudio. En su lugar, cree que podría encajonarse dentro del cine de atracos y de los dramas legales.

"Es aquí donde el concepto de una película biográfica te falla por completo como género. No es un género útil. Me encanta trabajar en géneros útiles. En esta película... es una película de atracos en lo que respecta al Proyecto Manhattan y un drama legal en lo que respecta a los interrogatorios con seguridad nacional. Es muy útil mirar las convenciones de esos géneros y cómo pueden atraer al público y cómo pueden establecer una conversación con él".

Christopher Nolan está convencido de que los grandes "biopics" son los que, en última instancia, trascienden a la etiqueta por méritos propios.

"No hablas de 'Lawrence de Arabia' como una película biográfica. No hablas de 'Ciudadano Kane' como una película biográfica. Es una película de aventuras. Es una película sobre la vida de alguien. No es un género útil de la misma manera en que el drama no es un género útil. No te da nada en qué aferrarte".

En Espinof: